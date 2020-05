Alberto Chicote está muy indignado con los comentarios que han salido al respecto sobre si el sector de la hostelería se ha negado a abrir. Él es un referente público al que vemos en televisión pero son muchos compañeros que no ven nada claro el abrir por muchas ganas que tengan y han llegado a firmar un comunicado más de 130 hosteleros de distintas provincias.

Chicote no ha dudado en hablar para la cadena en la que trabaja, y en declaraciones a 'Espejo Público' recogidas por Europa Press, sobre la vuelta advierte: "El como es muy importante".

Alberto Chicote, indignado con el Gobierno: "Me parece muy insultante"

Chicote no entiende las declaraciones de la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: "No es cierto que no estábamos dispuestos a abrir... Pero el otro día las palabras de la ministra en las que venía a decir 'el que no se sienta cómodo que no abra' me pareció muy insultante, porque si no lo hacemos con cabeza al cien por cien miles de puestos de trabajo se irían al traste".

Para la hostelería lo más importante es mantener un gran cuidado para evitar el contagio entre clientes y entre clientes y personal: "Habrá que preservar las normas de seguridad".

Aún no sabe si va a poder abrir: "Las pérdidas pueden ser terribles"

Chicote no sabe si puede o no puede abrir y que, como él depende del espacio: "Habrá gente que pueda porque tenían las mesas a cuatro metros, pero yo que las tengo muy pegaditas y solo puedo abrir a un 20 por ciento... a lo mejor no puede ser" porque las consecuencias pueden ser devastadoras para muchos negocios: "Las pérdidas pueden ser terribles".

Los hosteleros, en desacuerdo con el Gobierno

Chicote representa la opinión de muchos más hosteleros. Como él, muchos hosteleros reivindican medidas en las que no se han pensado tras la comparecencia del presidente del Gobierno de 28 de abril de 2020. Los empresarios que firmaban este comunicado quieren poner de manifiesto su más profundo malestar con las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

"En primer lugar, queremos poner de relieve que de los 130 hosteleros que firman este comunicado (representando a más de 370 locales de negocio y empleando a más de 3.129 trabajadores) ninguno ha sido consultado acerca de su opinión respecto de la pertinencia de las medidas propuestas. Consideramos que en un sector tan debilitado como el nuestro, es imprescindible que la administración escuche nuestras propuestas para poder tomar decisiones sensatas y razonables que contribuyan a crear un clima de confianza que logre la reactivación del sector", comienza el comunicado.

La reducción de aforo o las inversiones de las que se habla y que en tantos casos parecen ridículas y generarán una importante merma en la rentabilidad de los negocios

"La reducción de aforo o las inversiones de las que se habla y que en tantos casos parecen ridículas –toma de temperatura, túnel de desinfectado, mamparas– suponen condicionantes que bien en el lucro cesante –limitación del aforo– o en los costes que suponen; generarán una importante merma en la rentabilidad de los negocios cuando no la desaparición de muchos al no soportar la caída del rendimiento. O una inflexión fuerte en los precios".

[...]

"Esperamos que la falta de consideración que ha mostrado el Gobierno respecto de nuestra opiniónsea enmendada en los próximos días pero hasta entonces queremos dejar claro que la hostelería española permanecerá cerrada".