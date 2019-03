Chenoa tiene nuevo novio: la cantante está saliendo con un médico reputado

Chenoa tiene una nuevo novio. La cantante vuelve a estar ilusionada, tras haberlo pasado tan mal con el platón de David Bisbal. La joven está saliendo con un médico reputado, el urólogo Miguel Sánchez Encinas, detalla Jaleos.

El pasado 26 de marzo ambos acudieron juntos al teatro Nuevo Apolo de Madrid para disfrutar de la última función de Looking for Europe, de Bernard-Henri Lévy. Allí ambos no ocultaron su complicidad.

Tras el evento, la pareja fue al hotel Urban para celebrar el 67 cumpleaños de Pedro J. Ramírez, donde coincidieron con otros famosos.

Miguel es urólogo

Miguel Sánchez Encinas en el jefe del servicio de Urología del hospital universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, en Madrid. Anteriormente ejerció su profesión en el hospital Fundación Alcorcón y en centro Ruber Internacional.

Además, Miguel es también profesor: imparte clases en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, donde da cinco asignaturas en los grados de Medicina y Oncología, tal como publica el citado medio.

Parece que Chenoa ha vuelto a encontrar el amor a sus 43 años. La última relación que se le conoce fue la que mantuvo con el guitarrista Javier Arpa en 2018.

¿Te gusta el nuevo novio de Chenoa?