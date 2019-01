Las siete veces que 'Sálvame' hizo llorar a Chelo García Cortés en directo

'Sálvame' es conocido por hacer llorar a sus colaboradores e invitados, entre otras cosas. Los sientimientos siempre están a flor de piel en el programa de las tardes de Telecinco, en el que solemos ver a diario a Chelo García Cortés.

La colaboradora, que trabaja en 'Sálvame' desde 2011, ha acabado hecha un mar de lágrimas en muchas ocasiones. Por ataques de sus compañeros, por bromas del programa, por tratos no del todo correctos... Un sinfín de motivos que han hecho que la periodista llorara en pleno directo.

La última vez fue la pasada semana, cuando se sintió presionada y cuestionada por su sexualidad. Pero ha habido muchas más. Recogemos, a continuación, las siete veces más recientes y llamativas:

1) Trato 'homófobo'

¿Cuándo? El 16 enero 2019.

La periodista estalló a comienzos de año por las burlas que le hicieron sus compañeros a colación de su sexualidad. Chelo se pilló un buen disgusto después de que le preguntaran si se acostaría con una famosa. "Estoy hasta las narices de que cada vez que sale una mujer me preguntéis si me gusta o me quiero acostar con ella. Lo he dicho por activa y por pasiva, es una falta de respeto", dijo, llorando.

La colaboradora, además, se lo tomó como un ataque directo, pues Chelo comparte su vida sentimental con una mujer, algo sabido por todos: "El día que en este país se deja hablar de la homosexualidad o la bisexualidad significará que hemos ganado libertad".

"Llevo más de 29 años con mi pareja, a la que soy totalmente fiel y ella a mí", espetó a continuación ante la presión de sus compañeros. "Soy bisexual, ¿qué pasa?", terminó diciendo entre sollozos.

2) Broma pesada del programa

¿Cuándo? El 22 de junio de 2018.

En junio del pasado año, Chelo García Cortés fue víctima de una broma pesada por parte del programa. A la colaboradora le dijeron que la dirección había afirmado que estaban "preocupados" por ella porque hacía cosas "como si no rigiera bien".

Ante la presión, la periodista acabó llorando: "Me parece una falta de respeto y no voy a entrar en el juego". Pobrecita, la verdad.

3) Bronca de dirección

¿Cuándo? El 2 de febrero de 2018.

Chelo tenía la misión de entrevistar a Rosa Benito y a Chayo Mohedano, pero al final no pudo hacer su trabajo porque no dio con ellas. Madre e hija se le escaparon a la salida del evento.

Esto no gustó nada a los directores de 'Sálvame', que le echaron la bronca en directo. La colaboradora dijo una y otra vez que hizo lo que pudo, pero Kiko Hernández acabó diciendo que había llorado en maquillaje por sentir que no había cumplido su labor.

4) La acusaron de "mentirosa"

¿Cuándo? El 7 de agosto de 2018.

El pasado verano, vimos llorar a Chelo por haber mentido, en teoría, para proteger a Kiko Matamoros. Esa tarde estaban debatiendo en el programa si el ex de Makoke había cobrado o no por acudir a la boda de su hijo. Todos los colaboradores opinaban si creían que efectivamente era así o no.

Chelo dijo que no, que Kiko no se había llevado ni un céntimo. Pero su compañera Gema López dijo que estaba mintiendo, pues a ella le dijo otra cosa en privado.

Nuestra protagonista entonces se puso muy nerviosa y acabó llorando: "Lo creía pero ahora he cambiado de opinión", espetó entre lágrimas.

5) Críticas de sus compañeros

¿Cuándo? El 10 de octubre de 2017.

Kiko Matamoros también fue el protagonista de otro de los disgustos de Chelo. La periodista fue acusada por sus compañeros de haber sido demasiado benevolente con él en una entrevista que le hizo.

Se lió del todo tras la intervención de María Patiño, que le echó en cara a su amiga Chelo de estar "jugando a dos bandas" y de "no haberla llamado desde el viernes". Nuestra 'prota', al escuchar las acusaciones de su amiga Patiño, se vino abajo y sí, acabó llorando.

"No te llamé porque estoy muy jodida. No quería más líos de los que ya tengo", dijo mientras le caían las lágrimas por la cara.

6) Accidente

¿Cuándo? El 20 de julio de 2018.

Chelo sufrió un aparatoso accidente paseando su perro por Casteldefels, y no se le ocurrió nada mejor que regresar a 'Sálvame' en una camilla conducida por los colaboradores Jesús Manuel y Rafa Mora, que hacían de enfermeros.

El programa la invitó ese día para que hablase de lo que le había pasado, y claro: acabó llorando. En concreto, se emocionó mucho al dar las gracias a su novia, Marta, por haberla cuidado y apoyado tanto: "Gracias por ser como eres, por estar siempre a mi lado. No soy una persona fácil pero te quiero con toda mi alma". Qué bonito, ¿verdad lector?

7) Operación de Terelu

¿Cuándo? El 12 enero 2019.

Aunque en esta ocasión no fue culpa del programa, Chelo acabó llorando en 'Sálvame', pero de alegría, al ver que su amiga Terelu Campos había salido victoriosa de su complicada operación.

"Espero que se te quite esa mirada, te mereces vivir", le dijo, en referencia a la apariencia triste que presentaba su compañera.

Y hasta aquí, lector. ¿Te cae bien Chelo?