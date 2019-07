Una vez acaba la última edición de 'Supervivientes', los concursantes del reality ya pueden vender sus exclusivas con las revistas del corazón. Una de las primeras en hacerlo ha sido Chelo García-Cortés. La colaboradora de 'Sálvame' ha contado en 'Lecturas' el suicidio que marcó su vida, la depresión de su pareja Marta Roca y cómo es su relación actual con Isabel Pantoja.

Chelo García-Cortés revela intimidades de Pantoja

Su actitud en Honduras hacia la tonadillera ha sido muy criticada. Los colaboradores aseguraban que Chelo actuaba como sirvienta de la cantante, pero la protagonista no está de acuerdo. "Cuando estuve estreñida, Isabel me ayudó a limpiarme. ¿Crees que me afecta que me llamen 'Chelordomo'? Me da risa, sé quién soy. No soy sirvienta de nadie", asegura.

También revela que la relación entre Isabel Pantoja y su mujer es estupenda: "Isabel adora a Marta. Había más complicidad entre ellas que entre Isabel y yo".

La depresión de su mujer, Marta Roca

Chelo García Cortés y Marta Roca son pareja desde hace 30 años. A su vuelta de 'Supervivientes' siguen tan unidas como antes, a pesar de lo ocurrido en la isla.

Chelo asegura en la revista que le ha dolido profundamente la falta de comprensión hacia la grave depresión que padece su mujer: "Muchas veces Marta no ha tenido ganas de vivir y yo siempre le decía: 'No me hagas esto'. No sé por qué los compañeros de 'Sálvame' se ríen de la depresión de Marta".

Al respecto, Chelo confiesa que su madre se suicidó, y le aterraba que Marta hiciera lo mismo.

