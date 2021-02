Es toda una realidad, el chaleco vuelve a estar de moda. Se trata de un tipo de prenda que aparece y desaparece de las tendencias y, exactamente, nunca sabes si se lleva o no. Esta vez no hay ninguna duda, el chaleco ha llegado con más fuerza que nunca durante este invierno y, ahora que las temperaturas comienzan a subir, se tiene que convertir en la estrella de tus outfits.

Tampoco vamos a tener dudas de qué tipos de chalecos son los que están de actualidad porque, no es que se lleve un patrón o tejido determinado, sino que cualquier diseño puede defenderse con plena confianza. Y es que el chaleco tiene muchísimas facetas, muchas más caras de las que puedas imaginar, así que estamos seguros que encontrarás ese modelo que no puede faltar en tu armario.

Hoy en Vozpópuli vamos a hacer un repaso de las múltiples caras que puede adoptar un chaleco. Su versatilidad es tan grande que podemos usarlo tanto en un look para hacer deporte como convertirlo en el vestido estrella para un evento especial. Todo es saber cómo combinarlo y no tener complejos en hacer que destaque por encima del resto de prendas.

Chalecos para todo tipo de mujeres

El chaleco es una pieza que nos traslada de inmediato al típico uniforme formal del hombre. Si eres de las que les gusta jugar con esa estética masculina, el chaleco sastre debe ser tu opción. Son ese tipo de chalecos que acompañan a los trajes y que están realizados con los mismos tejidos, colores o estampados que la americana y el pantalón. Te quedará de cine si eliges un traje de tres piezas, pero igualmente podrás lucirlo con una camisa o un estilo más casual.

IKKS Chaleco negro. PVP: 135€ // MIETIS Chaleco de piel en tono nude. PVP: 550€ // LILI SIDONIO Chaleco con doble botonadura. PVP: 25.33€ // SANDRO Chaleco con estampado Príncipe de Gales. PVP: 82.50€

El tejido vaquero es capaz de dar vida a todo tipo de piezas, los chalecos no van a ser una excepción. Realizados con estos materiales, el chaleco adopta una imagen más desenfada. La máxima preocupación debe ser cómo conjuntarlos. Hay dos trucos para no fallar, el primero es comprar el chaleco a la vez que unos pantalones y la segunda es obviar cualquier otro pieza denim en el outfit.

YERSE Chaleco vaquero claro. PVP: 79.95€ // GUESS Chaleco con bolsillos. PVP: 109.90€ // PINKO Chaleco vaquero escotado. PVP: 150€ // BSB Chaleco corto negro. PVP: 100€

Chalecos como sustitutos de un abrigo

La máxima extravagancia que podemos conseguir con un chaleco es si nos decantamos por un modelo realizado en pelo. Se convierte en una opción de abrigo perfecta cuando se empiezan a superar las temperaturas más frías. Podemos elegir un modelo lleno de color y en tejido como el borrego o simplemente elegir un diseño donde el cuello sea una cascada de piel al más puro seventies.

CYRANA Chaleco de piel marrón. PVP: 1.250€ // SALSA Chaleco con cuello de piel. PVP: 139€ // MOLLY BRACKEN Chaleco de pelo blanco. PVP: 37.11€ // LOLA CASADEMUNT Chaleco de pelo fucsia. CPV

Pero este invierno hay una prenda de abrigo que es favorita por encima del resto y que son los tejidos guateados. Estos agradables materiales también funcionan de maravilla con los chalecos y es una opción ideal para combinar con prendas como americanas o ponchos (de total tendencia) o la alternativa para cuando empecemos a prescindir de los abrigos ya que protegen justo lo necesario.

CARHARTT WIP Chaleco blanco. PVP: 159€ // CANADIAN CLASSICS Chaleco negro. PVP: 220.30€ // ECOALF Chaleco marrón con cuello alto. CPV // LEVI´S Chaleco bicolor. PVP: 55€

Si te parece que la imagen de este tipo de chalecos es demasiado sport, puedes estar tranquila porque este invierno la tendencia hacia el guateado es tan grande que las firmas se han dado prisa en sacar chalecos acolchados en una amplia gama de patrones, colores y estampados para satisfacer la demanda de cualquier compradora. Te proponemos jugar con los volúmenes, o recurrir a modelos extralargos o, todo lo contrario, elegir un corte crop top.

ANTIK BATIK Chaleco con flores. PVP: 145€ // NÜMPH Chaleco marrón extra-largo. PVP: 99.99€ // LA VESTE Chaleco coral corto. CPV

Si hablar de abrigos a estas alturas de año ya te va dando pereza, no te preocupes, también existen opciones de chaleco para entretiempo. La diferencia es que los tejidos más cálidos se reservan en este caso para algunos detalles, como los bolsillos o los cuellos, o están presentes en los forros. Estos chalecos también pueden convertirse en una alternativa más trendy a la clásica blazer.

ALBA CONDE Chaleco en tonos tierra con cinturón. PVP: 208€ // BY LECLAIR Chaleco morado con bolsillos de piel. PVP: 290€ // ANTIK BATIK Chaleco marrón. PVP: 845€ // ANTIK BATIK Chaleco azul con flores. PVP: 290€

¿Chalecos o jerseys sin mangas?

Si hay un tejido que está marcando la temporada es el punto. Por este motivo, la lana es el material que más juego nos va a dar si hablamos de chalecos. Si eres novata, lo mejor es arrancar la colección de chalecos de punto con uno básico que podamos combinar fácilmente con muchos tipos de camisas o camisetas. Elige tonos neutros o tostados y, si quieres algo un poco más especial, elige diseños con calados o en el que el punto haga juegos de trenzas u ochos.

SITA MURT Chaleco de cuello vuelto. PVP: 42.80€ // YERSE Chaleco azul marino. PVP: 79.95€ // CURATED BY Chaleco calado crudo. PVP: 140€ // DESIGNERS SOCIETY Chaleco nude con cuello en pico. PVP: 79.90€

También tenemos espacio para los chalecos más divertidos que son aquellos que aprovechan la explosión de color de la combinación de diferentes lanas para dar vida a alegres estampados. Encontrarás infinidad de prints en tus firmas favoritas, nuestros favoritos son aquellos que nos hagan retroceder a la década de los años 70 o que dibujen originales grecas geométricas con un ligero toque infantil.

CLEA STUART Chaleco con estampado marrón. PVP: 250€ // NÜMPH Chaleco con punto multicolor. PVP: 59.99€ // NÜMPH Chaleco amarillo. PVP: 49.99€ // LILI SIDONIO Chaleco con estampado en zigzag. PVP: 41.50€

Ahora toca hacer repaso a una de esas tendencias que están marcando de manera muy profunda el invierno y son los patrones croptop. Como respuesta al gusto por el oversize, la moda también está apostando por el lado completamente opuesto ofreciendo todo tipo de prendas que no llegan a la altura de la cintura. Los chalecos también viven este recorte y la mejor manera de lucirlos es sobre amplias camisas blancas.

WEEKDAY Chaleco azul. PVP: 25€ // SANDRO Chaleco blanco y negro con estampado de triángulos. PVP: 72.50€ // BERSHKA Chaleco con estampado de pata de gallo. PVP: 19.99€ // PULL&BEAR Chaleco con estampado de grecas. CPV

Otra prenda que arrasa estas semanas son las rebecas. El híbrido entre la chaqueta y el jersey de punto también cuentan con su traducción sin mangas. Este tipo de chalecos son de lo más especiales, aportan de inmediato un aire 'college' así que puedes combinarlos con otras prendas de este estilo como corbatas, faldas tableadas o pantalones de cuadros. ¡Nunca es tarde para estudiar!

BY LECLAIR Chaleco claco con bolsillos. PVP: 285€ // SANDRO Chaleco verde estampado. PVP: 175€ // PULL & BEAR Chaleco beige. CPV // NÜMPH Chaleco de rayas. PVP: 49.99€

Chalecos inspirados por camisas o chaquetas

Hay diseños que son una mezcla entre chalecos y otro tipo de prendas. El ejemplo más claro son lo que podemos denominar chalecos camiseros y que no son más que camisas sin mangas que podemos utilizar con ambas finalidades. Son modelos que ya nos invitan a empezar a disfrutar de la primavera y que podemos lucir tanto abotonados (si es hasta el cuello mejor) o abiertos y combinados con camisetas.

DUARTE Chaleco azul. PVP: 110€ // BENETTON Chaleco color ocre. PVP: 39.95€ // BERSHKA Chaleco con estampado pata de gallo. PVP: 35.99€ // NÜMPH Chaleco con estampado de cuadros. PVP: 98.59€

Un paso más allá son los chalecos que surgen a partir de las americanas. Estas piezas son de lo más estilosas y funcionan de maravilla con muchos outfits. Además la compra es toda una inversión. Ahora mismo los podremos utilizar combinados con camisas pero cuando llegue el buen tiempo seguiremos dándoles uso sin necesidad de combinar con ninguna prenda. Para lograr este uso sin caducidad, lo mejor es elegir un tejido más ligero como el lino.

MAITE BY LOLA CASADEMUNT Chaleco con estampado de cuadros. PVP: 59.95€ // NÜMPH Chaleco azul marino. PVP: 59.99€ // ALBA CONDE Chaleco beige. PVP: 214€ // ROBERTO VERINO Chaleco blanco de rayas. PVP: 220€

Si te hemos abierto el apetito veraniego, no podemos dejarte con mal sabor de boca. Este tipo de chalecos con solapas encajan con una tendencia que parece que no muere ningún año en verano y que es el look safari. Lo más importante para sumarte a esta moda es que el chaleco vaya afianzado a la cintura con un importante cinturón y que esté realizado con tonos tierra o estampados selváticos.

GEORGES RECH Chaleco marrón. CPV // LAURA BERNAL Chaleco con print animal. PVP: 197.50€

Chalecos para cualquier momento

Como decíamos al inicio, el chaleco puede encajarnos en nuestros 'looks' más sport. Si hemos visto camisas y americanas sin mangas... ¡también contamos con sudaderas! Pero no pienses que son prendas que solo podemos usar en el gimnasio, podemos conseguir un estilo muy moderno y juvenil si elegimos diseños multibolsillo o piezas más cortas en colores llamativos.

CARHARTT WIP Chaleco negro. PVP: 159€ // TOMMY HILFIGER Chaleco gris con capucha. PVP: 95€ // MOD WAVE MOVEMENT Chaleco morado. PVP: 174.30€

El chaleco incluso puede acompañarnos en nuestros eventos más especiales. Si el diseño es largo lo podemos convertir perfectamente en un vestido, eso sí, nadie te prohíbe a seguir combinándolo con camisas. Si por el contrario el chaleco tiene su largura habitual, lo mejor es emparejarlo con pantalones palazzo. Un conjunto de dos piezas que no dejará indiferente a nadie.

LAURA BERNAL Chaleco lila con lentejuelas. PVP: 347.50€ // ZARA Chaleco largo negro. PVP: 12.99€ // BY LECLAIR Chaleco blanco ribeteado. PVP: 165€ // PINKO Chaleco blanco en croché. PVP: 295€

¿Con cuántos chalecos cuentas en el armario? ¿No crees que es hora de ampliar la familia? Como ya has visto, no será por falta de propuestas ni estilos donde elegir.