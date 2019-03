Chabelita Pantoja desvela los "problemas psicológicos" de Alejandro Albalá

Chabelita ha aprovechado el lío que se montó en la casa de GH Dúo la pasada semana con los comentarios machistas de Alejandro Albalá hacia Sofía Suescun para hacer caja con una entrevista.

Isa Pantoja, que estuvo saliendo también con Albalá, narra en Lecturasel lado oscuro de su relación el concursante de Telecinco.

"Está mal psicologicamente"

"Alejandro está mal psicológicamente. Le gusta sufrir, le encanta. Se siente cómodo en el papel de víctima", asegura la hija de la tonadillera.

Isa apunta que cuando eran novios siempre se ponía muy celoso cuando salía sin él: "Me miraba el teléfono cuando estaba dormida, miraba las conexiones de WhatsApp".

Una "persona obsesiva"

No obstante, la joven no cree que su ex sea "machista", sino solo una "persona obsesiva": "Es de esa clase de personas que te dicen que eres lo peor, pero aun así están contigo. La relación era tóxica. Te perdona algo, pero te lo recuerda siempre".

La relación era tóxica. Te perdona algo, pero te lo recuerda siempre

Se identifica con Sofía, la última pareja de Albalá: "La diferencia es que lo suyo se ve en la tele, entonces mucha gente se pone de parte de ella. En mi caso la mala era yo, la que estaba de juerga todo el día y la que le provocaba celos".

Le recomienda ir al psicólogo

Isa es clara: "Todos deberíamos ir al psicólogo. Él no debería ir una, sino dos veces. Es súper joven para que le pasen estas cosas".

La hermana de Kiko Rivera cree también que el concursante se refugia demasiado en su madre, algo que no le hace bien: "Su familia, en vez de ayudarle, le escondía la realidad. No le dejaban enfrentarse a lo que había. Alejandro siempre se ha refugiado en su madre".

"Espero ganar el juicio contra su madre"

Isa Pantoja tiene un juicio con Paz Guerra, la madre de Alejandro, del próximo 8 de abril. "Espero ganarlo, ya que Paz me ha hecho pasarlo muy mal por cubrir actitudes de su hijo", apunta.

Veremos qué dice de todo esto Alejandro cuando se entere...