Chabelita Pantoja hace llorar a su hermano Kiko Rivera en su visita sorpresa a 'GH Dúo'

Este miércoles se emitió la gala de GH Dúo: límite 24 horas en Telecinco. Recordemos que Mediaset decidió cambiar este programa del martes al miércoles para competir así con La Voz (Antena 3).

En el espacio, que estuvo presentado por Jordi González debido a la baja indefinida Jorge Javier Vázquez, fueron protagonistas las visitas de los familiares de los concursantes a la casa de Guadalix con motivo del Día del padre.

Chabelita visita a Kiko Rivera

Aunque toda la audiencia esperaba que subiese a la casa Isabel Pantoja, finalmente fue la hija la que lo hizo. Kiko Rivera se derrumbó nada más ver a su hermana Chabelita.

"Para mí mi hermano ha sido como un padre. Me alegra que hayas entrado aquí porque la gente ha sabido que eres todo corazón. He venido por ver a mi hermano, por supuesto, pero sobre todo por mamá, que sé que estará orgullosa de nosotros. Va por ti, mamá", dijo la joven.

Isa tiene claro que tanto Kiko como su pareja Irene Rosales son "la pareja perfecta", y los ve como posibles ganadores del reality.

"Kiko, eres un ejemplo para mí"

La hermana también quiso hacer alusión a la curva de la vida, donde Kiko confesó su problema con las drogas, algo que Isa desconocía: "Había cosas que no sabía y quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, gracias a ti he sabido elegir el camino bueno y me he quitado muchas cosas malas. Eres un ejemplo de superación para mí y, aunque tú no lo sepas, has ayudado a muchas personas".

Isa le habla de Asraf, su nuevo novio

La joven le confesó a Kiko, ante sus insistentes preguntas, que estaba saliendo con Asraf Beno, concursante de GH VIP 6, donde ambos coincidieron.

Entre risas, Jordi a Isa le preguntó si lo del edredón era cierto. Ella no contestó, pero Kiko sí: "Claro que pasó lo del edredón", dijo, desatando las risas de todo el plató.

Kiko le dio su bendición y ambos dejaron patente que tienen una muy buena relación, algo que seguro alegra mucho a la tonadillera.