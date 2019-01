Chabelita confiesa que Kiko Rivera le ofreció drogas y deja por los suelos a su madre, Isabel Pantoja

Estaba tardando en aparecer Chabelita en escena tras las declaraciones de su hermano Kiko Rivera en 'GH Dúo'. El concursante confesó que había tenido un problema de adicción a las drogas, y ella no quiso hablar del tema con la prensa. Parecía que lo hacía por respeto, pero nada más lejos de la realidad: estaba esperando a cobrar por una exclusiva.

Ahora, la hija de Isabel Pantoja lo cuenta todo en su revista de cabecera, 'Lecturas', en la que no deja en muy buen lugar a su madre.

Kiko quería ingresar en un centro, ahora sé que para quitarse de las drogas, y mi madre le dijo que no

La joven sostiene que su hermano Kiko no entró en un centro de desintoxicación porque Isabel no quiso: "Kiko quería ingresar en un centro, ahora sé que para quitarse de las drogas, y mi madre le dijo que no. Yo la escuchaba hablar por teléfono: 'Mi hijo no va a ir a un centro, se queda en casa".

Su hermano le ofreció droga

Además, Chabelita confiesa que su familia le ocultó durante meses el problema con las drogas que tenía Kiko, y asegura que le dieron la versión oficial: que estaba con depresión. No obstante, agradece que le hubiesen omitido la información: "Prefiero haberme enterado ahora que ha pasado, en el momento lo hubiera pasado muy mal. Me pareció súper valiente. Irene es el apoyo más grande de mi hermano. Lo que ha tenido que aguantar es súper complicado", afirma en la revista.

Su familia le ocultó durante meses el problema con las drogas que tenía Kiko: le decían que tenía depresión

También asegura que su "madre sí que le contó la verdad a Anabel, ya que con ella tiene más confianza". La ex de 'GH VIP' cree que no lo contaron antes porque "a Kiko le daba vergüenza".

En la entrevista, Chabelita confiesa asimismo que la única vez en su vida que probó la marihuana fue porque se la dio su hermano: "Él nunca me previno del peligro de las drogas. Le di dos caladas al porro que me ofreció y casi me muero".

