Las duras palabras de Chabelita que provocaron la llamada de Isabel Pantoja y los abrazos de Victoria Federica a Gonzalo Caballero

Isa Pantoja: “A mi madre le he dado todo, hasta dinero”

La revista ‘Lecturas’ publica una entrevista que concedió Isa Pantoja a Mila Ximénez antes de que la joven entrara en ‘Gran Hermano VIP 6’. Las duras declaraciones que dio fueron el detonante de que Isabel Pantoja acabara llamando a ‘Sálvame’ para hablar sobre la relación con su hija y de lo mucho que la preocupa.

En la entrevista, Chabelita ha hablado de su complicada relación con su madre. “El conflicto con ella empezó porque no quería que fuera a ningún sitio, que me quedara en Cantora. Me ha hecho insegura. Actualmente no voy sola por la calle. Llamo a mis amigas o escucho música, o hablo o algo. No puedo, tengo pavor. Me pasa por eso”. Además ha indicado: “Yo lo he pasado muy mal con la situación de mi casa, el secretismo y el misterio. Con mi hijo no lo voy a permitir”.

También ha hablado del extremo control que su madre ha ejercido sobre ella, que fue a más, cuando conoció a su primer novio, a los 16 años. “Mi tío me veía mucho tiempo hablando por teléfono, se olió algo y se lo contó a mi madre. Un día ella nos sentó a los dos y nos dijo: ‘¡Esta relación no puede ser!’. A mi novio le dijo: ‘Tú te vas’, y a mi me encerró en el cuarto”.

Cantora le recuerda una cárcel

Fue entonces cuando pidió ayuda a Chelo García Cortés: “Me ayudó a tener relaciones con él. Le dijo a mi madre que nos íbamos al Thyssen y nos llevó a su casa”. Al final su madre se enteró y “me encerró en Cantora. Ahí es cuando todos se ponen en mi contra”.

Isa Pantoja recuerda Cantora como si fuera una cárcel. “No recuerdo peor época que Cantora, no puedo. Estoy allí un día y no puedo. Estar allí en un sofá con las telenovelas todo el rato”.

También ha hablado del ingreso en prisión de Isabel Pantoja

También ha hablado de cómo fue el momento en el que su madre entró en prisión. “Es la vez que peor lo he pasado. Recuerdo ese día muy mal, muy mal. Pensaba que no lo superaría [...] Al día siguiente, todos los amigos de mi madre reunidos decían: 'Yo pongo tanto', 'yo tanto', '¿cuánto tenemos?'. Entre todos querían aportar dinero para sacarla de la cárcel”.

Por eso tomó la decisión de huir e irse a Londres. “Sabía que aquí no iba a hacer nada. Allí me sentía más libre. Para mí era un esfuerzo coger sola el metro, ir al aeropuerto y llegar a Sevilla. En la cárcel, estaba con ella una hora y pico y cuando terminaba volvía otra vez a Londres. Falté a una visita porque no me avisaron. Ese fue mi dolor”.

La puesta de largo de Tana Rivera

Otra de las protagonistas de esta semana es la hija de Fran Rivera y de Eugenia Martínez de Irujo, que ha conseguido reunir a sus padres ya cercar posturas, a pesar de sus batallas judiciales y mediáticas, debido a su puesta de largo.

La celebración tuvo lugar en la finca de La Pizana, en Sevilla, propiedad que le regaló la duquesa de Alba por su boda junto al ducado de Montoro y ha sido Eugenia la que ha pagado la fiesta a la que fueron casi 400 invitados. Sus padres se mostraron muy orgullosos y fue un evento muy emotivo que estuvo amenizado por el dj Kiko Rivera. (¡Hola! y Semana).

Victoria Federica y Gonzalo Caballero cada día más unidos

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar y el torero, -íntimo de su hermano-, se han vuelto inseparables. Victoria Federica ha sido fotografiada en el hipódromo con Gonzalo Caballero, muy cómplices y abrazándose tras ganar el caballo por el que ella había apostado.

No es la primera vez que se les ve juntos, la semana pasada acudieron también a la hípica con unos amigos y después se la vio manteniendo una acalorada discusión con un joven que se parecía al torero. Con él y sus amigos celebrará la sobrina del rey Felipe VI su puesta de largo, el próximo 9 de noviembre, una fiesta a la que acudirá su familia y la lata sociedad. (¡Hola! y Diez Minutos).

Pablo Nicolás Urdangarin se muda a Alemania

El hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin sigue los pasos de su padre en el balonmano y abandona Ginebra donde vivía con su madre y sus dos hermanos, Miguel e Irene.

A pesar de los momentos difíciles que vive la familia, Pablo Nicolás ha hecho las maletas y se traslada a vivir solo en Alemania después de haber fichado para jugar en la Bundesliga. (Semana).

La reaparición de Carmen Borrego tras su operación de estética

La hija de María Teresa Campos ya ha hecho su primer posado en una revista después de someterse a la operación de lifting cervical, que le ha quitado la papada que tanto odiaba. Ahora dice que se ha quitado “el sufrimiento de la cara” aunque todavía sufre ansiedad y pesadillas.

“Esta operación te cambia psicológicamente. No solo me rejuvenecerá la cara sino también el alma”, ha señalado en ‘Lecturas’.

Canales Rivera, muy apasionado con la cuñada de Antonio Banderas

El torero ha sido fotografiado en la playa junto a Bárbara Kimpel, la hermana de Nicole, novia de Antonio Banderas. La pareja derrochó amor y pasión en la playa. (Diez Minutos).

Álex Lequio inicia una nueva fase de su tratamiento

La revista ‘Semana’ también habla de la nueva fase del tratamiento del hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. Álex se muda a Nueva Jersey para continuar luchando contra la enfermedad del cáncer y deja Nueva York.

Justo la semana pasada el médico que le supervisaba en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center, el cirujano José Baselgatuvo que dimitir tras recibir pagos millonarios de la industria farmacéutica.