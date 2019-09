Chabelita (alias Isa P) estrena videoclip: no te lo puedes perder

Isa Pantoja, alias Chabelita, alias Isa P, ha estrenado su nuevo videoclip este viernes por la mañana. La hija de Isabel Pantoja ha decidido tomar el mismo camino que su madre y que su hermano, Kiko Rivera.

La joven, de 23 años, está muy ilusionada con este nuevo proyecto en la música: "Tengo mucha ilusión por enseñarle la canción a mi madre, no me da miedo. La conozco y me va a decir que está muy bien", dijo en una entrevista a 'Lecturas'.

El videoclip de Isa Pantoja

Con un mono rojo estilo Britney Spears, una sudadera con brillos y acompañada de bailarinas, Chabelita da el pistoletazo de salida a su andadura en la música.

El tema se llama 'Ahora estoy mejor', y la verdad es que no tiene desperdicio. Ojo con escucharlo, que a nosotros se nos ha quedado el ritmo de la canción en la cabeza. Y muy atento a los segundos finales:

¿Qué te parece? ¿Le auguras un buen futuro?