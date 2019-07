Chabelita, contra su tío Agustín Pantoja: "No me he sentido igual de querida que mi hermano Kiko Rivera"

'Lazos de Sangre' se ha adentrado en la saga del momento aprovechando el tirón mediático generado por Isabel Pantoja tras su comentado paso por 'Supervivientes'. El programa de crónica social de TVE ha contado con el testimonio de Chabelita como representante de su familia. Un clan con una historia apasionante moldeada por la trayectoria personal y profesional de su matriarca.

El relato de la cantante es un claroscuro nacido de la mezcla de la fulgurante carrera artística de Isabel Pantoja y de los duros vaivenes emocionales de un destino que, en múltiples ocasiones, ha sido aciago para la tonadillera.

Los inicios profesionales de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja se inició el mundo artístico de la mano de su madre, doña Ana, que era bailarina en la compañía de Juanita Reina. Unos comienzos en los que la cantante estuvo acompañada por profesionales de los medios, la televisión y la música.

Su maquillador, Juan Pedro Hernández, ha aseverado: "Con tan solo 17 años era una artista completa". Algo en lo que han coincidido otros profesionales como Nieves Herrero, que ha comentado la sorpresa que le causaba encontrarse con Isabel Pantoja en los platós.

Chabelita ha explicado que su madre avanzaba en su carrera "sintiéndose en deuda" al percibir que debía su éxito a su madre: "Ella creía que tenía sostener económicamente a su familia". Un lastre que no impidió a Isabel Pantoja despegar profesionalmente para convertirse, simultáneamente, en la fuente de ingresos de sus allegados y en un icono de la copla española.

Su trágico amor con Francisco Rivera Paquirri

El programa ha recordado el romance de Isabel Pantoja con el torero Francisco Rivera Paquirri. Un amor apasionado, que culminó con la sangre del diestro sobre la arena y con Isabel Pantoja convertida en la viuda de España. Chabelita, en el papel de cronista, ha contado como él siempre está con ella: "Paco está presente siempre en Cantora y en el día a día de mi madre".

Un amor que floreció en el año 1980 en la feria de Jerez, después de que Paco hubiese roto con Carmen Ordóñez y estuviese saliendo con Lolita Flores. En el momento de la boda, la cantante llegó pura al altar, algo que ha reconfirmado Chabelita: "La educación de mi familia es tradicional".

Isabel y Paquirri se conocen 1980 en la feria de Jerez. La pareja concedía su primera entrevista en 'Estudio Abierto' con José María Iñígo. #LazosPantoja ▶ https://t.co/lfLLybZSSWpic.twitter.com/GMGW06V4mQ — La 1 (@La1_tve) July 24, 2019

Después, nació Kiko Rivera, fruto del que ha sido, con absoluta certeza, el romance que más intensamente vivió Isabel. El DJ mantiene actualmente una buena relación con sus hermanos Fran Rivera y Cayetano Rivera, a pesar de las desavenencias surgidas tras el fallecimiento de su padre.

Isabel Pantoja no ha superado todavía la defunción de su antiguo marido, tal y como ha confirmado Chabelita: "Mi madre nunca ha visto vídeos de Paco desde que murió, es una parte que no ha superado"

Una herencia cargada de polémica

Cuando Francisco Rivera falleció, la herencia se convirtió en un quebradero de cabeza para los representantes legales de ambas partes: "Había dos mujeres y tres hijos", ha explicado Ramón Calderón, otrora abogado de la familia Pantoja.

Un reparto que no ha dejado contentos a todos los allegados del torero. El hermano de Paquirri, Antonio Rivera, ha aprovechado su aparición en 'Lazos de Sangre' para echar sal en la herida: "No es suya por mucho que diga, que lo devuelva".

Los estoques de Rivera hacia Isabel Pantoja han continuado, llegando incluso a insinuar que la muerte de Paquirri propulsó profesionalmente a la artista: "Fue un puntal para seguir cantando, la llevó a la cumbre", afirma.

Chabelita y los desprecios de Agustín Pantoja

El hermano de Isabel Pantoja fue durante un tiempo cantante, pero durante toda la vida ha sido uno de los mayores apoyos de la folclórica, con algunos matices. Desde el fallecimiento de Paquirri, Agustín Pantoja convirtió a su familia en su propio patriarcado.

Una nueva etapa en la que Chabelita se vio completamente desplazada. La hija adoptiva de Isabel tuvo que contemplar, en su propia casa, como sus tíos y su abuela no se ocupaban debidamente de ella: "Se veía la falta de preocupación que tenían por mí".

Chabelita ha sido totalmente transparente y ha declarado, con tremenda crudeza: "No me he sentido igual de querida que mi hermano". Una frase plúmbea que se traduce en un golpe certero para su tío y otros miembros de su familia. Además, ha dejado entrever fragmentos desgarradores de su infancia: "De pequeña he comido sola en Cantora en una mesa sin hablarme con nadie".

El romance de Pantoja con Julián Muñoz y su paso por la cárcel

El político llegó a la vida de Isabel como un fan más.La relación de Isabel con Julián Muñoz tuvo que refugiarse tras la inexpugnable valla de Cantora. En una de esas escapadas se produjo el famoso instante en el que Isabel lanzó al suelo la cámara de un reportero al grito de: "No me vas a grabar más".

La periodista Paloma García Pelayo ha apuntado que su relación con Julián Muñoz trascendió lo emocional para llegar a lo económico: "Isabel Pantoja tuvo negocios con Julián que no eran blancos". Tras una etapa escondidos, ambos hicieron pública su relación para poder dar rienda suelta a su pasión.

Su romance crecía vertiginosamente mientras el poder de Julián Muñoz se extendía como la hiedra por la ciudad de Marbella, junto con las denuncias por la cuestionable labor del político al frente del consistorio. Las acusaciones de corrupción hacia el exalcalde salpicaron también a la cantante que vivió una de las etapas más duras de su vida. Carmen Lomana ha explicado que lo que más le dolió fue la pérdida de su relevancia social: "Lo que más cuesta conseguir en esta vida es el prestigio y en cinco minutos te lo quitan" ha apuntado la socialité.

Así fue el paso de Isabel Pantoja por la cárcel #LazosPantojahttps://t.co/hPmnzJiYR6 — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) July 24, 2019

La justicia determinó que Isabel Pantoja tenía que entrar en prisión y Chabelita decidió evadirse. Con 19 años, con su madre recién entrada en la cárcel, Chabelita se marchó a Londres: "Me ayudó a superar mi trauma". Isabelita también ha comentado que no visitó a su madre en prisión: "No me avisaban para visitar a mi madre en la cárcel". Una afirmación que evidencia sus más y sus menos con su familia, encontrándose actualmente en un momento tenso con su hermano Kiko Rivera.

Futuro próspero tras 'Supervivientes'

Tras estos traumáticos episodios de su vida, Isabel ha resurgido como estrella mediática con su participación en 'Supervivientes'. Un reality que ganó su robinson favorito, Omar Montes, y en el que ha protagonizado varios momentos para el recuerdo.

El renacimiento de su amistad con Chelo García-Cortés, sus arduos enfrentamientos con Mónica Hoyos, su ataque de ansiedad recordando su estancia en prisión o sus dramas familiares han copado horas de programación en los distintos canales de Mediaset. Un grupo televisivo en el que Isabel Pantoja volverá a brillar con la intensidad de antaño.