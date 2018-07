El intento de suicido de César Millán y su pasado dramático

Detrás del éxito y fama de César Millán, conocido como ‘el encantador de perros’, se esconden dramáticos capítulos de su vida hasta entonces desconocidos. El mexicano reveló en ‘TMZ’ que llegó a estar ingresado en un hospital psiquiátrico tras intentar suicidarse.

El año 2010 fue un año trágico para él, a pesar de tener un negocio de 100 millones de dólares, una mala racha económica le dejó sin liquidez. Su perro pitbull Daddy murió a causa de un cáncery su mujer Ilusión, a quien no le gustaban los animales, le pidió el divorcio. Sus hijos se fueron a vivir con su madre y él tuvo que irse con uno de sus hermanos.

Intentó quitarse la vida con una sobredosis de antidepresivos

Esta delicada situación le llevó a sumirse en una depresión hasta el punto de tomarse un cóctel de pastillas con la intención de quitarse la vida pero sobrevivió y se despertó en un hospital psiquiátrico. En su mente sólo tenía la idea “del fracaso”. “El sentimiento de fallar y no ser lo suficientemente bueno. Hablas contigo mismo. (Piensas que) Nadie te quiere, tu clan no te quiere. Mi clan familiar simplemente se fue. Es como si tu casa se estuviera incendiando y no pudieses hacer nada”, reveló en una entrevista a su buena amiga Jada Pinkett, mujer de Will Smith, en el show de Facebook ‘Red Table Talk’.

Cuando logró salir de la depresión, comenzó desde cero y meses después, conoció a la estilista Jahira Dar, con quien se comprometió en 2016. También tuvo un nuevo pitbull cachorro, Junior, y adquirió un nuevo terreno de más de 174.000 cuadrados para entrenar perros.

César fue entrevistado en el programa de Jada Pinkett con motivo de la polémica de la frontera de Estados Unidos con México, ya que ‘el encantador de perros’ desafió al propio Donald Trump, el pasado 19 de junio, sugiriéndole que adoptara un animal para evitar “separar familias”. “Los perros humanizan a la gente. Necesita un Golden Retriever para suavizarse”, comentó a TMZ.

Cruzó la frontera a EE.UU a los 21 años con sólo 100 dólares

Además, en el programa reveló el otro drama por el que había tenido que pasar hace 27 años: cuando cruzó la frontera a EE.UU para tratar de conseguir una vida mejor que en México. Explicó que desde pequeño soñaba con emigrar al país de las oportunidades. “Cuando tenía 13 años, le dije a mi madre ‘mamá, ¿crees que puedo ser el mejor entrenador de perros del mundo?’, después de ver ‘Lassie y Rin Tin Tin’. (...) Entonces, ‘¿dónde vivía Lassie y Rin Tin Tin?’ ¡En Estados Unidos!”, explicó entre risas.

El 23 de diciembre de 1991 decidió comunicarle a su familia la decisión que había tomado: “Fui donde mi madre, de nuevo, y le dije ‘mamá, me voy’. ‘¿A dónde vas? Mañana es navidad’, me dijo. Y le respondí ‘me voy a América’. Entonces, mi padre, que había ahorrado 100 dólares, me los dio y lo puse en mis calcetines”.

César: “Morir es más probable que conseguir saltar”

Dos días después llegó a la frontera en autobús y se enfrentó a la cruda realidad del emigrante y a los peligros. “Lo que ves es gente queriendo aprovecharse de ti. Pueden venderte, pueden matarte por órganos. Morir es más probable que conseguir saltar”. También desveló que a veces se dejaba atrapar aposta por la policía fronteriza porque la policía americana les daba comida. “Cuando te atrapan, te alimentan. La policía mexicana no te alimenta. Muchas veces no comía, porque quería ahorrar mis 100 dólares”.

Después continuó explicando: “Cuando cruce, por fin, un hombre delgado vino hacia mí, muy sucio, fumando un porro y me dijo ‘por cruzar la frontera te cobro 100 dólares’. Era todo lo que tenía, era una señal. Él conocía el camino”.

Saltó a la fama tras protagonizar un reality

Tras conseguir entrar en Estados Unidos, comenzó a buscar trabajo en el sur de California. Millán trabajó como peluquero canino y limpiador en residencias de perros. “Esos son los trabajos que los inmigrantes obtenemos”, señaló.

Después, en el año 2002 se centró en la rehabilitación de los perros agresivos en un centro psicológico, también en California. Su éxito fue tal que salió en el periódico’ Los Angeles Times’ y una cadena televisiva le propuso grabar un reality show, ‘Dog Whispere’. El programa se estrenó en 2004 y le encumbró al estrellato, lo que le llevó a editar siete libros, una revista y varias series.