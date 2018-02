Cepeda declara su amor a Aitana, de OT, en las redes sociales

A la emotiva declaración de amor de Alfred a Amaia durante la última gala ‘OT, la fiesta’, le ha seguido la de Luis Cepeda a Aitana Ocaña. A pesar de que la concursante de ‘Operación Triunfo’ tiene novio, el amor y el feeling entre los dos jóvenes es más que evidente. Se percibe en el ambiente que hay algo más que una simple amistad y ellos mismos no pueden evitar el intercambio de miradas y gestosde cariño espontáneos que les salen.

Incluso a Cepeda, sus sentimientos le jugaron una mala pasada, y mientras cantaba con Aitana la canción de Los Ronaldos, ‘No puedo vivir sin ti’, se le escapó un‘eres la reina, siempre reinarás, yo te quiero más’, en vez de un ‘eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás’, que dice la letra original. Sin embargo, hay quien dice que lo hizo aposta.

La cara del novio de Aitana ha sido muy comentada

Un detalle que no pasó desapercibido para los seguidores del talent show que fue muy comentado en las redes sociales, al igual que la cara del novio de Aitana, Vicente, que se encontraba sentado entre el público y al que las cámaras enfocaron en más de una ocasión, mientras su novia y Cepeda se hacían ojitos ycantaban la canción 'Issues', un tema que habla de problemas conyugales. La reacción de Vicente fue tal que se convirtió en objeto de memes y bromas.

Después de esta escena, Cepeda ha ido más allá y ha declarado abiertamente su amor por su amiga y compañera de academia en su cuenta de Instagram. Junto a una imagen en la que se les ve a los dos abrazados tras finalizar la actuación, ha escrito: “Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas qué más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé qué es esto pero lo que sé es que lo es. Yo te quiero más. Libre, sea cual sea nuestro camino”. En Twitter también ha escrito otro mensaje: “Siempre reinarás. Yo te quiero ya. Fin de un camino”.

Cepeda ya le había declarado su amor a Aitana antes en privado

Tras confesar sus sentimientos, el ‘triunfito'’ ha recibido algunas críticas pero él ha salido así del paso: “He expresado algo a mi público con conocimiento previo en privado, sin exigir nada”. Dejando claro que ya le había confesado sus sentimientos a Aitana en privado antes de la actuación.

Otro detalle importante a tener en cuenta en esta historia de amor que se les ha ido de las manos a los dos concursantes, es que cuando Cepeda fue expulsado de la academia, dejó a su novia, la periodista Graciela Álvarez, presentadora del programa de Real Madrid TV ‘90 Minuti’, con la que mantenía una relación desde hace un año.

¿Dejará Aitana a su novio por Cepeda?

La respuesta de la segunda finalista de ‘OT’, Aitana, no se ha hecho esperar y este ha sido el mensaje que ha publicado en las redes sociales: “Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre”. Un mensaje en el que trata de dejar claro que es sólo un amigo, quizás tratando de echar balones fuera, de cara a su novio.

Aunque el programa haya finalizado, los concursantes de ‘Operación Triunfo’ se preparan ahora para comenzar su gira de conciertos por toda España, -que durará varios meses-, por lo que pasarán más tiempo juntos y distanciados de sus parejas y familias.

Sólo el tiempo dirá qué final les depara a los dos concursantes. Si puede más el amor entre Aitana y Vicente o Aitana y Cepeda, o por el contrario, su relación queda reducida a una estrecha amistad.