Cepeda, ex de Aitana, rompe su silencio acerca de su "relación" con Ana Guerra

Aitana Ocaña y Ana Guerra ya no se hablan, y la culpa de todo la tiene Luis Cepeda. Al menos eso es lo que asegura 'Look', que detalla que las ex de 'Operación Triunfo' habrían roto su relación porque Ana y el cantante tienen algo más que una amistad.

En 'enfrentamiento' entre ambas habría surgido por la falta de sinceridad de la canaria, pues no le dijo nada de su supuesto affaire a su amiga del alma.

Las jóvenes parecen así haber roto el exitoso tándem que eran con 'Lo malo', pues la intérprete de 'Teléfono' no perdona.

Ninguna de las dos se ha manifestado al respecto, pero él sí.

Cepeda responde

El cantante ha publicado un tuit en el que, aunque no cita claramente la noticia, sí que da a entender que no es del todo cierta: "A este paso voy a acabar liado con la Mairena", ha escrito este lunes.

Con este tuit, que ya lleva casi mil RT y más de 7.000 favoritos, el ex de Aitana se posiciona acerca de los rumores.

A este paso acabo liado con la Mairena — Luis Cepeda 🦖 (@cepedaoficial) 11 de febrero de 2019

Aitana y Ana, con pareja

La noticia entre del supuesto idilio entre Ana y Cepeda sorprende, ya que la canaria está saliendo con el actor Miguel Ángel Muñoz, una relación que ninguno de los dos ha querido confirmar a pesar de haber sido fotografiados en varias ocasiones en actitud romántica.

Aitana, por su parte, sale con Miguel Bernardeau. El romance entre ambos se hizo conocido el pasado mes de octubre, un noviazgo que cada día está más consolidado. De hecho, la madre del actor, Ana Duato, ya conoce a la joven.

Veremos en qué queda todo esto. ¿Tú qué opinas?