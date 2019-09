Cayetano Rivera y Eva González, una relación en la que no es oro todo lo que reluce

Cayetano Rivera y Eva González parece que tienen una relación idílica. La pareja se conoció en 2008 en una fiesta organizada por la revista 'Vogue', y tras once años de noviazgo ambos decidieron dar un paso más con la celebración de su boda.

El enlace, celebrado el 6 de noviembre de 2015, dio paso a la llegada del primer hijo del matrimonio, Cayetano, en marzo de 2018.

De cara al exterior parece que su relación es idílica, pero nada más lejos de la realidad: tienen problemas como la mayoría de los mortales.

Las dificultades de la relación entre Cayetano y Eva

Cayetano ha recocido que no es oro todo lo que reluce en su familia, especialmente en todo aquello relativo a la conciliación familiar.

En una entrevista a ‘El Mundo’, el torero se ha sincerado sobre lo difícil que es para la pareja organizar su vida familiar, ya que ambos tienen compromisos profesionales que les impiden verse todo lo que debieran/quisieran.

Casi somos una familia por turnos, pero es lo que hay

"Eva en invierno pasa más tiempo fuera de casa que yo, pero ahora en verano soy yo el que pasa mas tiempo fuera. Casi somos una familia por turnos, pero es lo que hay", ha asegurado, refiriéndose a sus obligaciones laborales en el toreo y a los trabajos de su mujer, que ahora mismo compagina su labor de madre con las grabaciones del programa 'La Voz'.

Aun así, intentan superar estos escollos profesionales como pueden, ya que a ambos les encanta compartir momentos familiares: "Me encanta pasar tiempo con mi hijo. La comida me cuesta un poco más, no es mi fuerte; soy un blando y en cuanto no quiere más, lo dejo, pero cambio pañales, le doy el baño y soy feliz así".

