El trauma que marcó la vida de Cayetano Martínez de Irujo: "Me daban palizas"

Cayetano Martínez de Irujo, hijo de la duquesa de Alba, ha sido el último invitado del programa de TVE 'Lazos de Sangre', cuya última entrega versa sobre la saga de su familia.

Cayetano se ha abierto a las cámaras para explicar la realidad de su juventud y cómo vivió realmente la muerte de su padre, del que no puso despedir, ya que falleció en Houston a causa de una leucemia.

La dura juventud de Cayetano

Luís Martínez de Irujo, hijo de los duques de Sotomayor y marqueses de Casa Irujo y el primer marido de la duquesa de Alba, falleció en 1972. Su muerte impactó mucho a Cayetano: "Tengo muchos recuerdos de él. Era una figura que daba mucha humanidad. Mi madre era muy dura, con nosotros era implacable… Mi padre era una figura muy humana”.

Cayetano Martínez de Irujo llora al recordar a su padre en #LazosIrujo “No solo se perdió un padre, se perdió un sentido de quién soy yo y qué hacemos aquí (…) Creo que es algo que no se supera nunca”.▶ https://t.co/f3hgxEvAVYpic.twitter.com/JlW3jmVgnz — RTVE (@rtve) 10 de julio de 2019

Su muerte no la pudo superar, incluso tuvo que asistir a terapia psicológica: "Cuando mi padre se murió, no solo perdimos a un padre, se perdió un sentido… me preguntaba quién era y qué hacía en este mundo. (...) Me quedé destrozado. Eso no se supera nunca… Conocer la muerte de mi padre por uno de mis hermanos. Una estructura tan poderosa como la nuestra… Pedías una explicación y te daban la del tigre".

Las palizas que le daban

El fallecimiento de su padre no fue su único trauma. Al fallecer el cabeza de familia, su madre, la duquesa de Alba, "no supo gestionar" la unión de todos los integrantes del clan.

Además, en esta época sufrió un auténtico maltrato físico por parte de una de sus niñeras, Olga: "Me inflaba a tortas. Me daba auténticas palizas. (...) Yo no me atrevía a decirlo por miedo a las represalias".

La niñera me inflaba a tortas. Me daba auténticas palizas. Yo no me atrevía a decirlo por miedo a las represalias

Luego hubo otra nannie que también les pegaba, pero "solo con una barra de bambú. Era menos doloroso. Las palizas de Olga eran muy largas y muy fuertes".

Cayetano Martínez de Irujo tiene mucho que contarnos esta noche ¿a quién se referirá con que "le inflaban" cuando se empezó a revelarse? #LazosIrujopic.twitter.com/PCFtfIBhLc — Lazos de sangre TVE (@lazosdsangreTVE) 10 de julio de 2019

Su madre no era consciente del trato que recibían sus hijos: "Mamá era como una emperatriz. Nos saludaba muy cariñosa, pero cada mañana nos daba las instrucciones del día. Nos daba órdenes. Era hija única y no sabía lo que era tener hermanos, lo que era el trato familiar".

¿Qué opinas de todo esto?