La hija de Fran Rivera sólo aguanta 6 días viviendo con él y se vuelve a Madrid

El sueño de Franciso Rivera se ha roto en pedazos. La semana pasada anunciaba muy ilusionado que por fin iba a poder vivir con su hija, Cayetana Rivera, después de luchar durante años en los tribunales por tener una custodia compartida con Eugenia Martínez de Irujo.

La mayoría de edad le permitía decidir a Tana con quién vivir y escogió mudarse con su padre a Sevilladespués de su puesta de largo. Sin embargo, la nieta de la desaparecida duquesa de Alba sólo ha aguantado seis días viviendo con el torero y ha decidido regresar a Madrid.

Francisco Rivera ha dado explicaciones ante esta repentina decisión: "Se instaló pero se ha vuelto a Madrid, no acabó de… Tiene 18 años y ha tomado la decisión de venir y de volverse. Lo importante es que donde esté que se forme y que esté bien” ha declarado a ‘¡Hola!’.

Fran: “Tiene que estudiar y formarse donde sea pero tiene que hacerlo”

La decisión de su hija le ha entristecido: “A mí me da muchísima pena porque era la ilusión de mi vida pero bueno, no ha podido ser. La decisión la ha tomado ella. Su madre y yo hablando para organizarle, porque claro que tiene que estudiar, donde sea pero que tiene que estudiar y formarse”.

“No ha acabado de encontrarse a gusto aquí. Para mí ha sido un palo grande”

Para evitar que se elucubre con el tema ha explicado: “Pero que no hay nada raro, con su madre la relación fenomenal, no busquéis por favor, porque no ha sido un drama ni una pelea, no ha sido ningún motivo de esos. Suena raro porque en seis días se ha ido pero bueno ella no ha acabado de encontrarse aquí a gusto y tiene su vida en Madrid montada desde hace muchos años. Es normal también”.

Sin embargo, Francisco se encuentra triste por la decisión de su hija. “Para mí ha sido un palo, palo grande, pero bueno lo importante es que esté bien mi hija”.

Francisco: “Un día Lourdes quiso churros a las 2 de la mañana”

Respecto a cómo está llevando el embarazo su mujer Lourdes Montes ha dicho que “muy bien”. “Ha sido un embrazo buenísimo, la verdad que lo lleva muy bien. Un día quería churros a las dos de la maña y le dije: ‘pues te vas a quedar con las ganas, vamos, porque ya me contarás dónde encuentro churros a las dos de la mañana’. Pero muy bien, ya con ganas de verle la cara”.