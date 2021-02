¡Adiós caspa! Los mejores champús y tratamientos para combatir la nieve capilar

Nuestro estado de ánimo puede influir enormemente en la salud del cabello. Factores como el estrés, la ansiedad y la tensión nerviosa pueden ocasionar problemas como la pérdida de pelo o la descamación del cuero cabelludo. También se debe a estos motivos el aumento de la preocupación por la aparición de caspa en los últimos meses debido a las situaciones vividas por la pandemia y los confinamientos que han hecho incrementar el número de casos.

La caspa se considera una afección crónica del cuero cabelludo, y como tal, puede tener brotes a lo largo del tiempo. Si no es tratada puede convertirse en una afección indefinida pero con un tratamiento adecuado, según indica la Dra. Chehade, "un cuadro agudo puede solucionarse en 15 días e incluso menos”.

La caspa es un problema mucho más generalizada de lo que puedas pensar. Afecta a todo tipo de edadesy tampoco distingue de géneros siendo igual de habitual en hombres como en mujeres. Su aparición puede deberse a múltiples causas como el tipo de piel de la persona, patologías previas o la rutina de lavado. Lo que sí es cierto que es uno de los momentos críticos en ambos sexos son los periodos de cambios hormonales.

Hoy en Vozpopuli vamos a profundizar en este problema capilar que es tan común y que tarde o temprano, o incluso en estos momentos, puedes padecer. Además de conocer las causas y las formas de combatirla, repasaremos los mejores champús anticaspa que podemos encontrar hoy día en el mercado. Vete despidiendo de la nieve capilar porque es cuestión de días que tu cabello diga adiós a los episodios de caspa.

¿Por qué aparece la caspa?

La caspa, conocida también como pitiriasis, es el desprendimiento excesivo de la capa superior de la piel en el cuero cabelludo, las cejas o los laterales de la nariz. Esta capa superior de piel está formada por células muertas que protegen las células más frágiles que se encuentran debajo. Es normal que se eliminen o se desprendan porque el cuerpo produce constantemente nuevas células que se mueven hacia arriba para reemplazar a las más antiguas, lo que ocurre con los episodios de caspa es que la producción de células es mucho mayor y se eliminan a un ritmo más rápido.

La aparición de caspa se va a manifestar con la presencia de pequeñas descamaciones blanquecinas a lo largo de todo el cuero cabelludo que pueden ir acompañadas de rojeces y picores. Además, estas descamaciones van a ser visibles en la ropa, ya que tienden a caer y desprenderse del cuero cabelludo. Normalmente no tiene ningún tipo de preocupación a nivel sanitario, por lo que podríamos reducirlo a un problema más estético ya que la mayoría de las personas lo viven como algo vergonzoso.

Afecta al 50% de la población adulta mundial

La aparición de la caspa suele aumentar durante los meses de verano y las regiones húmedas y cálidas pueden favorecerla. Los estudios arrojan la cifra de que afecta al 50% de la población adulta mundial y en la gran mayoría de los casos se desconoce el motivo exacto de su aparición siendo la causa más común un hongo denominado Malassezia globosa que se encuentra de forma natural en la piel.

Según la Dra. Chehade, médico especialista en salud capilar de Insparya, “hay múltiples causas que producen caspa, de las cuales la más frecuente es la dermatitis seborreica, así como cambios estacionales u hormonales o el estrés”. Otra de las causas más comunes es la psoriasis, que igualmente se ve acelerada por el estrés y los cambios estacionales u hormonales.

También hay causas que pueden estar vinculadas a hábitos de cuidado capilar erróneos, ya que el uso de un champú no adecuado o la reacción alérgica a tintes u otros productos capilares, pueden ser causantes de la descamación. "En el caso de las peluquerías nos solemos encontrar con casos provocados por champús agresivos y casos en los que los clientes no se enjuagan bien el champú, sea por la cantidad de cabello o por ir rápido, lo cual hace que el cuero cabelludo se reseque, se vuelva más sensible y en muchos casos comienza a descamarse", relata Dídac Cuellar, peluquero en Trasquilón Perruquers, perteneciente a la plataforma Uala.

Existen dos tipos de caspa. La caspa grasa es cuando la piel se descama y se producen placas en el cuero cabelludo lo que dificulta la respiración de la piel. La seca es la más típica, es cuando la piel muerta se desescama y se cae. Esta última es la más molesta porque es la que más se aprecia tanto en el pelo como en la ropa.

¿Cómo puedo combatir la caspa?

La tricología es una subespecialidad de la dermatología que aborda específicamente los problemas del pelo y del cuero cabelludo y que proporciona soluciones específicas. En el caso de la caspa, si no se trata, además de la inseguridad que puede provocar en la persona por el problema estético, se puede producir un picor que incita a rascarse el cuero cabelludo llegando a dañar y debilitar la raíz del pelo.

Otra fórmula es someterse a tratamientos de medicina estética

La exposición a la luz solar y reducir el estrés pueden ayudar a controlar la caspa, aunque el sistema más fácil para combatirla son los champús especializados. Otra fórmula fuera del hogar es someterse a tratamientos de medicina estética como la mesoterapia capilar o el Plasma Rico en Plaquetas. En estos casos siempre se recomienda acudir a un especialista para que realice un diagnóstico y establezca el tratamiento más adecuado para cada caso.

El doctor Carlos Gullón Cabrero, director médico de Clínica FEMM, nos informa que la solución es diferente para cada persona. El tratamiento puede consistir en usar champús específicos con diferentes ingredientes o lociones y espumas que se aplican en el cuero cabelludo, o incluso "en los casos más recalcitrantes puede ser necesario recurrir a tratamientos orales".

Hay que usar productos adecuados, no agresivos y lo más naturales posibles

¿Se puede prevenir la caspa? El peluquero Dídac Cuellar confiesa que la clase es "llevar una rutina de higiene del cuero cabelludo correcta y utilizar los productos adecuados, sobre todo que no sean agresivos y con ingredientes los más naturales posible".

Los mejores champús anticaspa (y otras soluciones)

Algunas opciones de tratamiento pueden ser de farmacia, como corticoides tópicos si hay inflamación o antifúngicos cuando el especialista determina que la causa de la caspa es por la presencia de un hongo. Sin embargo lo más común es ponerle solución con productos cosméticos como champús anticaspa que ayuden a mantener el equilibrio del cuero cabelludo. Pero, ¿sabes cómo usarlo y con qué frecuencia para eliminarla y que no vuelva a aparecer?

Redenhair presenta su nuevo champú anticaspa diseñado para eliminar las partículas de caspa visibles de manera segura y eficaz. Utilizarlo durante al menos cuatro veces por semana es un tratamiento efectivo para vencer a la caspa porque además evita su reaparición y potencia el crecimiento del pelo. También calma el picor porque su fórmula es suave y produce un efecto calmante del cuero cabelludo.

Los champús de Maminat son completamente naturales y ecológicos y están indicados para personas con cuero cabelludo muy sensible o que presentan una dermatitis seborreica. Su fórmula incluye plantas como la lavanda, el romero, la ortiga y la menta, que hacen que la grasa de las raíces desaparezca.

El champú de La Biosthétique limpia el cuero cabelludo con extrema suavidad, eliminando la caspa ya existente mientras que calma y alivia de inmediato los picores y las irritaciones. Además normaliza la proliferación bacteriana y fortalece las defensas naturales para evitar la formación de caspa nueva. Tras una sólo una aplicación se combate hasta un 100% de la caspa visible. Después de usar el champú, puedes complementar su acción utilizando la loción que calma de forma duradera las reacciones de estrés y normaliza eficazmente el cuero cabelludo.

El departamento de investigación de Insparya ha dado con Balance, su nuevo champú eficaz para tratar la caspa con una acción antiséptica local y un ingrediente activo que protege el cuero cabelludo de los efectos del hongo que provoca la caspa. También cuenta con romero, que tonifica y energiza el cabello, y algas marinas que restauran el equilibrio microbiano natural de la piel.

Para todos los tipos de cabello y cuero cabelludo, los productos de Rica purifican y refrescan la piel eliminando la caspa. Su champú evita la producción de nueva caspa y tiene una acción antioxidante y antiinflamatoria. Por su parte, el aceite es un tratamiento de choque purificante y reequilibrante que da a la piel una agradable sensación de bienestar. Desempeña una acción calmante, absorbe las impurezas de la piel y libera los elementos capaces de calmar el cuero cabelludo dejando el pelo suave y luminoso.

Laina Cosmetics trae este champú sólido elaborado con ingredientes naturales y veganos. Indicado para cabellos grasos, ya que contiene aceite de árbol de té, proteína de levadura de cerveza y aceite de coco, este champú es ideal para combatir la caspa, favorecer el crecimiento, combatir la caída y regular la secreción sebácea.

El champú de Atlantia está formulado con un 46% de gel puro de Aloe vera en combinación con proteínas de seda. Puede ser utilizado a diario porque su formulación respeta el pH de la piel y protege y nutre el cabello desde la raíz por lo que está especialmente indicado para el cuero cabelludo irritado y sensible. Con su uso, la piel se alivia, se reduce la picazón y se consigue un pelo más sano y brillante.

Apivita presenta dos champús anticaspa para adaptarse a cada caso ya que uno de ellos está indicado para combatir la caspa grasa mientras que el otro protege de la caspa seca. Por si esta especialización no fuese suficiente, desde la firma nos animan a probar su aceite calmante que cuenta con cuatro aceites esenciales cuidadosamente seleccionados para ofrecer un tratamiento intensivo en ambos tipos de caspa.

El champú Cattier tiene extracto de corteza de sauce que proporciona alivio de larga duración contra la caspa y previene la irritación dejando el cuero cabelludo limpio, calmado y capaz de recuperar su equilibrio natural. Es rico en proteínas de trigo que nutre y fortalece el cabello desde la raíz y facilita el peinado. Además los aceites esenciales y el agua floral de lavanda ecológica te dejan el pelo ligeramente perfumado.

La propuesta de Mi Rebotica contiene extracto de ortiga y aceites esenciales puros de romero y árbol de té que reequilibran la raíz del cabello. Su contenido en menta ayuda a aliviar los picores producidos por la descamación y proporciona una agradable sensación de frescor en el cuero cabelludo.

La firma Naturalmente nos propone su champú Rosmarino de Lavanda, un tratamiento 100% natural que favorece la microcirculación en el cuero cabelludo y el crecimiento del cabello y que desintoxica y elimina la caspa y otras impurezas. Se puede acompañar por el acondicionar de yogurt y miglio, también natural, que revitaliza y aporta proteínas y brillo a los cabellos dañados.

Anti Dadruff de OBP es un champú anticaspa específico para hombres que combate al hongo causante de la caspa y alivia los picores. Entre sus ingredientes destacan el árbol de té y menta, que ayuda a desintoxicar el cuero cabelludo y a controlar el exceso de grasa que provoca sequedad y caspa. También contiene provitamina B5 que facilita la hidratación y potencia el brillo y ácido salicílico que elimina las escamas de piel.

En nuestro repaso no podía faltar el champú anticaspa por excelencia que es el de la marca H&S. Su fórmula tan eficaz se debe al uso de la ciencia y las últimas tecnologías que buscan mimar nuestro cuero cabelludo ya que la compañía pone su foco de atención en los síntomas previos a la caspa como las rojeces o la picazón.

Di adiós de manera definitiva a la caspa de una manera sencilla, en cuestión de días, y en tu propia casa.