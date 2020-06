Fani y Oriana casi llegan a las manos en una gran bronca en ''La casa fuerte'

La guerra ha estallado en 'La casa fuerte' entre Oriana Marzoli y Fani Carbajo. El debate de este domingo con Sonsoles Ónega como nueva presentadora tuvo como plato fuerte la primera gran bronca del reality que protagonizaron las dos concursantes en la que casi llegan a las manos si no llegan a separarlas.

Todo comenzó cuando la venezolana volvió a la carga contra Estefafía y Christofer y puso el nombre de este debajo de un toro, aludiendo a los cuernos que tiene tras la infidelidad de esta en 'La isla de las tentaciones'. Toda una provocación que despertó la ira en la novia de Christofer, que fue hacia ella en actitud agresiva nada más verlo mientras soltaba todo tipo de insultos que iban desde "zorra" o "puta enana de mierda" a "sinvergüenza".

"Lo hace por joder a mi novio y con mi novio nadie se mete", chillaba mientras iba en su busca. "Tú, sinvergüenza, vas a estar toda la puta vida metiéndote con mi novio y conmigo o qué, porque no estoy en la calle... ¡Quieres dejar a mi novio en paz!", le increpó encarándose.

"Sino ', ¿qué me hacías?", le preguntaba Oriana, provocando una vez más. "Lo que me salga del coño". "Uy, qué linda", le respondía ella, llevándose una galleta a la boca, que Fani le agarró con la mano. "¡Que pasamos de ti, que nos dejes en paz!", le insistía Fani. Por su parte, Marzoli le decía: "Eres una agresiva y tu novio te tiene que calmar".

"Eres un cayo, un monstruito andante. Eres muy fea"

Sin embargo, Marzoli volvía a provocar a la pareja y se dirigió a Christofer diciéndole: "Límpiate que tienes esto como cochinito", le dijo mientras señalaba las comisuras de los labios. También el increpó: "Eres una agresiva y tu novio te tiene que calmar".

Después la bronca continúo y siguieron insultándose, mientras Oriana se reía de los valores de los que presumía Fani tras haberle sido infiel a su novio y se metía con su edad, Fani le echaba en cara las operaciones de cirugía estética que se había hecho con tan solo 28 años. Oriana aseguraba que solo una, de pecho y le decía: "No hables de operaciones porque eres la que más las necesita. Eres un cayo, un monstruito andante. Eres muy fea". Una pelea que seguro no es la última que veremos en el reality.

Yola Berrocal y Leticia Sabater se reconcilian

Yola Berrocal y Leticia Sabater desvelaron un secreto que no habían revelado antes. "Hace cuarenta y dos años nuestros padres trabajaban juntos y ahora a sus hijas las ha unido el destino. Nuestros padres se llevaban súper bien y nuestras madres también. No sabíamos porque discutíamos, he conocido a una persona bellísima", comenzó explicando Yola.

"Mi padre siempre me ha contado esa anécdota y me preguntaba que por qué no éramos amigas si Leticia tenía una familia muy buena y muy maja. Yo le dije que no lo sabía, que pensaba que ella tenía algo en contra de mí. Estoy muy contenta de haberla conocido", añadía.

Después Leticia corroboraba lo mismo: "Llevamos veinte años llevándonos mal, pero realmente mal, de verla e irme por otro lado y de decir: 'Si Yola va a un programa no voy'. Nunca pensé que un domingo como hoy, estoy feliz y que no me gustaría que me cambiaran de pareja".