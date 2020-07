'La casa fuerte': expulsiones, acusaciones de robo, insultos y lágrimas en la semifinal

'La casa fuerte' celebró este jueves su semifinal en la que los concursantes eliminados han sido Labrador y Macarena y María Jesús y Juani.

Maite Galdeano y Cristian Suescun lograron asegurarse su puesto en la final después de ganar la prueba que consistía en responder a las preguntas de cultura general -y de un poco de todo-, formuladas por Nuria Marín. Los que perdieron fueron las parejas formadas por Labrador y Macarena, y María Jesús y Juani, que se despiden del premio del reality.

Una vez en plató se ha producido un tenso enfrentamiento entre Labrador y su exrepresentante Pilar Yuste que ha acabado con cruce de acusaciones e insultos. También se produjo el reencuentro de Ladrador con Rafa Mora, con el que tuvo un cara a cara y explicó el porqué de su enemistad, y del colaborador de 'Sálvame' con su novia Macarena Millán.

El tenso enfrentamiento entre Labrador y Pilar Yuste

Labrador también ha protagonizado un tenso enfrentamiento con la que fuera su representante, Pilar Yuste, tras su aparición en 'Gandía Shore'. Todo comenzó cuando Jorge Javier Vázquez le comentó a esta que el concursante la había acusado momentos antes de haber "sustraído pasta y robarle dinero de sus bolos" en esta época en la que ella le representaba.

La cara de asombro de esta lo decía todo. "¿Eso lo ha dicho en serio? Si has sido capaz de decir esto quiero que me lo digas a mi y en la cara. ¿Tú eres capaz de demostrar eso?", le preguntó ante las graves acusaciones.

"¿Puede ser demandable si lo digo público? Yo se lo he dicho a Jorge Javier Vázquez en privado. ¿Por qué dejamos tú y yo de trabajar juntos?", le preguntó Labrador.

"Arréglate la cara de Don limpio"

"Dejamos de trabajar juntos porque te largaste con otra persona. ¿Qué yo te he cogido a ti dinero? Anda, ve y hazte otra cara, que mañana y en una semana lo sabrás. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Anda arréglate la cara de Don Limpio que tienes porque es lo único que ha hecho en el concurso. Me das una pereza...", le dijo Yuste.

Después siguió cargando contra él: ¿Por qué no has hecho un mejor concurso? Has hecho una pena de concursoy le has hecho la vida imposible a Macarena. Si yo veo que has dicho esto en televisión lo vas a tener que demostrar", ha asegurado ella.

Tras estas palabras, las redes se hicieron eco de la comparación de Labrador con el personaje de Don Limpio, el genio de la marca Mr Proper o Mr Clean.

"Le prendía fuego el teléfono cuando salía de 'Gandía Shore'"

Después Jorge le preguntaba a Pilar: "¿Si tú estuvieras en una corraleta y apareciese Labrador que harías?". "Cerraríamos de inmediato. Cerrada pero ya", ha contestado ella.

Labrador trataba de defenderse y justificar el éxito que tuvo cuando Pilar se encargaba de sus contrataciones: "Que te diga cómo me vendía, que no tenía que llamar ni a las salas, le prendía fuego el teléfono cuando salí de 'Gandía Shore', porque todo el mundo me quería para los bolos. Cuando me fui le jodió cuatro pueblos", señaló mientras se reía.

"El único mierda que hay aquí eres tú, chulo de mierda"

"¿Pero quién ha dicho que tú no harías bolos?", ha querido saber Yuste. Labrador se quejaba: "No, no, tanto que me estás poniendo ahora patas para arriba..." y le reprochaba a Yuste que tiene un "carácter de mierda, hablando mal y pronto".

Tras estas palabras, Yuste estalló contra Labrador, insultándole: "¿Mierda? El único mierda que hay aquí eres tú, chulo de mierda. Eres un sinvergüenza, eres lo peor". Él le respondía atacándola: "No voy a hablar de mierda que todos los que están aquí saben que te huele aliento a tres metros".

"No vas a pisar Telecinco como me llamo Pilar Yuste"

"Vamos a ver chaval, tú no me vas a insultar nunca más en tu vida imbécil, eres un sinvergüenza, eres lo peor", le increpó mientras se acercaba a él. Para rematar, le amenazó: "No vas a pisar Telecinco como yo me llamo pilar Yuste".

La respuesta de Labrador fue mofarse de ella, como llevaba haciendo todo el programa. "Estoy temblando", le dijo.

El motivo de la enemistad de Labrador y Rafa Mora

Una vez en plató, Labrador se ha encontrado con uno de sus mayores detractores fuera del concurso, Rafa Mora. Cuando Jorge Javier le preguntó a Labrador si creía que podría haber reconciliación, este señaló: "Yo creo que no. Él no me mira a la cara, no sé el por qué. No sé si no se atreve, que diga el la razón. La razón de que yo me enfadara con él no fue mía, fue suya. El sacó un tema en la tele sin me permiso, en pocas palabras, me vendió", señaló el exconcursante de 'Gandía Shore'.

"Ha dicho que no te va a dar ni pienso", le ha recordado el presentador. "No quiero su pienso, me daría asco sinceramente", ha respondido él.

Rafa a su novia: "Eres la ganadora moral. No era tu reality, nos equivocamos"

Las bonitas palabras del colaborador de 'Sálvame' a su novia provocaron que Macarena se emocionara y rompiera a llorar. "Cariño que lo has hecho genial, para mí eres la ganadora moral sin duda, lo has demostrado siempre, una clase un saber estar, que sepas que lo has hecho genial y estoy muy orgulloso de ti. Ojalá pudiese abrazarte de verdad. Has sido la niña nueva, la novata de la casa pero has estado a la altura. En otro tipo de reality se hubiese premiado, como a Jorge en 'Supervivientes'. No era tu reality, nos equivocamos, entraste a una casa de locos, pero nada, no lo sabíamos".