Yola Berrocal y Leticia Sabater, ganadoras de la primera edición de 'La casa fuerte'

La casa fuerte llegaba a su fin este domingo 19 de julio. Tras la expulsión de María Jesús Ruiz, Juani Garzón, Labrador y Macarena en el programa anterior, Mayte Galdeano y Cristian Suescun perdían el primer asalto de la noche y se convertían en los siguientes en abandonar el reality de Telecinco.

Estos últimos días en la casa han sido decisivos para que la audiencia decidiera quiénes merecían llevarse el dinero que han ido recaudando semanalmente. Por eso, todas las parejas intentaban darlo todo y algunas de ellas han pasado de quererse a enfrentarse como táctica desesperada para ganar votos y llevarse el premio final.

Yola Berrocal y Cristian Suescun, del amor al odio

Se dice que "del amor al odio hay un paso muy pequeño" y Yola y Cristian demostraban en pleno directo que es totalmente cierto. De una cena romántica y masajes demasiados sensuales durante varios días, ambos pasaban a llamarse "gallina vieja" y "mentiroso y falso". Además, el hermano de Sofía Suescun aprovechaba para intentar hundir a su compañera, pero el tiro le salía por la culata y acababa siendo castigado por la audiencia sin llegar a la final.

Oriana Marzoli e Iván González y Fani y Christofer eran los menos valorados por sus compañeros y debían enfrentarse al televoto para intentar combatir por el premio final. Tras unos minutos muy tensos y llenos de reproches, los exconcursantes de La isla de las tentaciones se quedaban a las puertas de conseguir el triunfo y ponían rumbo al plató de Mediaset.

Así, Ferre y Cristina, Oriana e Iván y Yola y Leticia comenzaban a luchar por el ansiado premio y se enfrentaban a unas dura (y cutre) prueba organizada por el programa. Cada dúo tenía que bucear hasta el fondo de la piscina, destapar su caja e ir sacando piedra a piedra hasta alcanzar un pesado lingote de oro. Quienes lo hicieran en el menor tiempo ganarían el reto, pero el médico ha tenido que intervenir porque el de Lepe tenía un vahído y no podía continuar.

Sin embargo, Yola y Leticia han dado una lección a todos los que las consideraban demasiado mayores para realizar las pruebas físicas y Oriana lograba superar su miedo al agua. Finalmente la expretendienta de Mujeres, Hombres y Viceversay su novio han sido los vencedores y primeros en ser finalistas.

El verdadero asalto a Mayte Galdeano

Jorge Javier ponía al día a Cristian y Mayte sobre el robo que habían sufrido la semana pasada en su domicilio y ambos se quedaban atónitos. "Me has dejado descolocado. Me van a devolver hasta el último euro que me hayan quitado", expresaba Suescun tras enterarse de lo ocurrido. "Tuve un presentimiento en el concurso y un mal sueño. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. No entiendo por dónde se colaron", añadía Galdeano.

Ferre y Cristina quedaban en tercer lugar e Iván y Oriana perdían el duelo final contra Yola Berrocal y Leticia Sabater, pareja que se convertía en la ganadora de la primera edición de La casa fuerte. Finalmente, parece que la audiencia ha valorado a los personajes de siempre, de la profesión y del prestigio.

Tras más de un mes de convivencia, pruebas, juegos e intentos de asaltos, el concurso se despide, pero regresará. Mediaset habría decidido renovar el formato para una segunda temporada dada la buena acogida entre los espectadores de Telecinco, algo que sorprende a muchos por lo extremadamente low cost que ha sido todo el reality.