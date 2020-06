Fani al límite: se entera en 'La casa fuerte' de que su tía asegura que ha sido prostituta

La casa fuerte no para de darnos momentazos. La convivencia entre los habitantes del reality de Telecinco cada vez es más tensa y parece que todos están decididos a ganar el concurso. Oriana contra Fani y Yola, los celos de la novia de Ferre, María Jesús y su madre defendiéndose de los continuos ataques de Mayte Galdeano... Jorge Javier Vázquez está encantado de mediar entre tantos enfrentamientos y la audiencia lo sabe.

El momento más tirante de la noche lo protagonizaba Fani Carbajo tras enterarse de todo lo que su tía ha estado revelando por los platós de Mediaset. Según Raquel, tanto ella como su sobrina trabajaron "como Pretty Woman" en un chalet de Aravaca (Madrid). Además, ha confesado sentirse decepcionada con ella por haber acusado a Oriana de ejercer la misma profesión.

Carbajo estalla contra su tía

"Creemos que debes saber una información que se está dando en algunos platós y que tengas la oportunidad de desmentir o contar lo que quieras", así comenzaba el presentador a comunicar a la protagonista lo que su tía estaba contando sobre ella. Tras ver un vídeo recopilatorio, Fani no daba crédito con lo que escuchaba y no dudaba en defenderse.

"Estoy en shock. Llevo trabajando desde los 14 años y cuando he tenido que pedir dinero se lo he pedido a mi familia. Esto lo voy a llevar a los juzgados mañana mismo si el programa me deja. He ido a cenar o comer con clientes, pero yo trabajaba de comercial y montando alarmas. Lo único que sé sobre ese tema es que yo llevaba a mi tía a esas casas y luego la iba a recoger, pero nunca me he prostituido. Todos los que han hablado lo van a tener que demostrar", explicaba muy nerviosa la expretendienta de La isla de las tentaciones.

"No me lo puedo creer. Si lo hubiera hecho no me importaría decirlo y no se me caería la cara de vergüenza. Pero no fue así y claro que mi novio no es conocedor porque no es verdad. Hubo una temporada que no tenía ni para pagar ni el alquiler. No me avergüenzo porque tuviera que pedir y lo digo. Pero ella está mintiendo e intentando pisotearme ahora que me va bien. No entiendo nada", expresaba muy enfadada. No sabemos quién de las dos dice la verdad, pero las palabras claras y concisas de Fani seguramente convenzan a la mayoría.

María Jesús Ruíz Vs. Mayte Galdeano

La relación entre ambas parecía ir viento en popa, pero la neutralidad de la exmiss España molesta mucho a la madre de Sofía Suescun. La exganadora de Supervivientesprefiere llevarse bien con todos sus compañeros y no tener ninguna discusión, algo de lo que la intérprete de 'la papela del camión' no se fía. Así, Galdeano no quiso callarse y puso los puntos sobre las íes a María Jesús. Tras unas duras palabras, ambas comenzaban a discutir y la situación provocaba un ataque de ansiedad a la modelo.

"Hubo un conflicto muy feo entre Cristian y Cristofer y ella quería que defendiera a su hijo. Como vio que no me me metía, me hizo la cruz. Odio que alguien me diga lo que tengo que hacer, que lo sepa todo el mundo. No todo vale por ganar. Pero no me sorprende nada de Mayte. Es una persona que vende hasta a su hijo", revelaba la exmiss España al presentador.

Orianaaprovechaba el momento para malmeter entre ambas y María Jesús aseguraba que la influencer se había dado cuenta de que a ella no la iba a poder manipular: "Como no quise hacer lo que ella me decía, acabó diciéndome que me merecía todos los cuernos que me pusieran", añadía.

Pero el tema no quedaba así y la madre de Sofía y Cristian Suescun ponía la puntilla: Maria Jesús es una mentirosa. Además, Gil Salgado me llamó, aunque ella no se lo crea. Fue a Sálvame y dijo que quería que ganara con mi hijo. Lo escribí por Instagram para decirle que ella y su madre me caen bien, pero él me aseguró que no me debía fiar de ellas. Es una teatrera y le encanta fingir. No me la creo. Es una 'bienqueda' y le gusta ir de víctima".

En plató, Toñi Moreno expresaba que estaba segura de que la expareja de la modelo sigue obsesionada con ella: "Que me perdone él, pero creo que es así. Se entera de que ella entra en un programa y se pone a llamar a todos sus compañeros". ¿Con quién te posicionas tú? Nosotros creemos que con María Jesus.