Las mejores carteras para ocasiones especiales: desde las joya a los clutchs metalizados

El bolso es un complemento indispensable, esa pareja que no puede faltar en ninguna ocasión y a tener en cuenta en cualquier outfit. Por supuesto, cuando mencionamos que se necesita tener a mano en todo momento, también nos referimos a los eventos más señalados del calendario como las fiestas navideñas donde el bolso cobra un protagonismo aún más especial.

Para este invierno, las tendencias han decidido que el bolso favorito es la cartera de mano. Se trata de un diseño que aporta un plus de sofisticación y elegancia pero que a cambio resulta menos práctico que otros modelos ya que nos mantiene ocupada una mano para poder lucirlo. Por eso las marcas, conocedoras de este handicap, no dudan en incluir en sus propuestas elementos como pequeñas asas o pulseras que nos permiten más libertad de movimiento o dar la posibilidad de poner o quitar cadenas largas que transforman la cartera de mano en un bolso bandolera.

Las carteras son un tipo de bolso que recopila varias categorías. Englobarían los diseños más casual como los sobres o los portadocumentos, pero también aquellos más lujosos a los que se les suele dar el nombre de clutch y que, por ser los más indicados para utilizar en las Navidades, son nuestros protagonistas de hoy.

Echa mano a la cartera

Antes de empezar el repaso por los diferentes tipos de carteras, desde Vozpópuli te recomendamos que, antes de decidirte por un diseño, tengas en cuenta varios factores. El primero será el tamaño, los clutchs resultan más atractivos cuanto más pequeños son, más en un año en el que el bolso tamaño mini es tendencia absoluta, pero debes de pensar en todos esos imprescindibles que necesitas incluir dentro, sobre todo en la longitud de tu teléfono móvil. Otra recomendación es que cuanto más neutro sea el diseño, más versátil será y en más ocasiones podrás utilizarlo. Un diseño básico podrá acompañarte en eventos de todas horas e incluso complementarte un outfit del día a día.

Invierte en carteras-joya

Los mejores clutchs para lucir estas Navidades son aquellos que denominamos diseños 'joya'. Con este nombre poco hay que explicar, son aquellos modelos que destilan sofisticación por sus cuatro costados gracias al uso de pedrerías, perlas o cristales. Suelen ser carteras pequeñas en los que el fondo de esta explosión de fantasía es un rico tejido como terciopelo, raso o ante.

¿Por qué no darte un capricho por todo lo alto? Seguro que después de todo lo vivido este año te lo mereces. Es un momento perfecto para invertir en un bolso de una firma de lujo, una pieza que no sólo usarás toda la vida sino que irá pasando de generación en generación porque es toda una inversión. Tira la casa por la ventana, elige un diseño bien llamativo y conviértelo en el protagonista de tu look.

Si quieres algo más discreto, lo mejor es que en vez de elegir un diseño realizado en un rico material te decantes por seleccionar uno en el que ese toque joya venga designado a través de un pequeño detalle. Puede ser un broche, una boquilla o abertura, un bordado... Son igual de elegantes pero su versatilidad aumenta exponencialmente ya que suelen estar realizados en tonos neutros.

Brilla con clutchs metalizados

Otra opción perfecta es decantarse por un diseño metalizado que siempre aportan ese toque festivo a tu look. Ya sabes: oro, plata, bronce, rosados... cualquier tono nos sirve pasado por la patina del metal. Podemos elegir desde modelos más mate hasta el brillo máximo de los tejidos espejo, e incluso mezclar diferentes colores o acabados en un mismo bolso.

Es cierto que cualquier tono es válido, pero unos de los colores que la moda ha elegido como tendencia absoluta de esta temporada es la plata. Eso significa que, si dudas entre dos, tu elección correcta en 2020 será la opción plateada. Lo tendrás que tener en cuenta también a la hora de combinarlo con el resto de accesorios como el calzado o las joyas.

Si quieres llevar el metalizado a un nivel aún más alto, entonces debes apostar por utilizar tejidos extravagantes como el 'glitter' o los 'paillettes'. Por si aún no lo sabes (que lo dudo) las estrellas esta temporada son las lentejuelas que no sólo arrasan en las prendas sino que su importancia es tal que dan el salto a los complementos.

Una cartera básica es eterna

Brillos, metalizados, cristales, lentejuelas... sí, hemos empezado fuerte con los diseños más llamativos pero también tenemos opciones más neutras que serán las que tendrás que elegir si vistes con un vestido o traje que destaque mucho por su color o tejido. Sin duda, el negro es el color que se asocia a la noche y un bolso en este color es todo un básico de fondo de armario.

Pero al negro le ha salido un fuerte contrincante esta temporada que es el blanco. La tendencia de los total look white hace indispensable que tengas en tu vestidor un modelo en este color. Lo mejor que puedes hacer es seleccionar un diseño muy sencillo ya que así te podrá acompañar en todo momento, desde para ir a trabajar como para asistir a una boda.

Otro de los comodines cuando hablamos de carteras es el tejido de coco. Se trata de ese material de reptil que se puede teñir de todos los colores que se te puedan pasar por la imaginación, desde los más naturales hasta los más extravagantes. Consiguen aportar una imagen clásica y es que, si algo lleva usándose década tras década, sabes que jamás pasará de moda.

El tejido puede ser el elemento que marque la diferencia entre un bolso neutro y otro que sea de lo más especial. Sin alejarnos de los básicos, te proponemos que fijes tu atención en diseños en tonos nude en su más amplia gama de colores. Si quieres ese extra, apuesta por materiales grabados, trenzados, con un acabado brillante o con adornos sutiles.

Modelos con estampados de tendencia

Otra forma de elegir un diseño especial es sumergirnos en el universo de los prints. Si te gustan los bolsos estampados, esta es tu sección, pero no vamos a conformarnos con cualquier dibujo, sino que vamos a buscar aquellos de tendencia. En primer lugar elegimos una de las combinaciones que son tendencia este invierno y es la fusión entre blanco y negro que nos permite recurrir a diferentes estampados como la pata de gallo, la cebra, los cuadros...

Para las mujeres más trendys,los estampados 'folks' serán la elección perfecta. Con este término identificamos a los motivos tradicionales de diferentes culturas. Debes saber que los que más se llevan esta temporada son los dibujos indígenas así que tendrás que hacer un repaso a la historia latina para saber los que mejor encajan con el espíritu gaucho o el mexicano.

Un clásico infalible cuando hablamos de estampados son las flores. Los motivos florales son tan diversos que siempre habrá alguno de tendencia. Los reyes para este final de año serán los más extremos, por un lado las flores y hojas en un tamaño XXL y por el otro los estampados liberty donde la naturaleza se hace visible en su dimensión más diminuta.

Pero si lo que quieres es presumir de bolso, tendrás que elegir un estampado multilogo. Este tipo de dibujos egocéntricos para las firmas, que se convierten en toda una publicidad andante, empiezan a volver a reclamar su espacio entre las tendencias. No lo dudes, sobre todo si te consideras fanática de la marca.

Carteras 'casual' para el día después

Cuando pensamos en nuestros outfits para las fiestas navideñas solemos caer en el error de pensar en los looks para la noche pero no tenemos en cuenta que la Navidad o el Año Nuevo también merecen lucir nuestras mejores galas diurnas. En cuanto a bolsos, el guateado, que es ese tejido acolchado que tan famoso hizo Chanel, está causando furor. Dependiendo del tejido o el color que elijamos podremos tener un modelo perfecto para la noche o para el día.

Y es que las carteras pueden ser una opción ideal para cualquier momento del día. Así que vamos a terminar con diseños que son fantásticos para que te acompañen en tus comidas. Te proponemos que conozcas a fondo la elegancia del croché (volvemos de nuevo al universo Chanel) o que este año elijas modelos con algunos de los detalles que marcan las tendencias como los lazos o los flecos.

Otra de nuestras propuestas son los modelos que juegan con figuras geométricas. Te permitirán lucir diferentes colores o tejidos en un mismo diseño y el resultado final resulta de lo más hipnótico.

Ya sabes que el bolso puede ser la guinda del pastel a un look perfecto así que será mejor no dejar lugar a la improvisación. ¿Y tú? ¿Te consideras una cartera - adicta?