Carta a los Reyes Magos: los regalos que más nos gustaría encontrar bajo el árbol

Ya vienen los Reyes... y eso supone la última gran fiesta de las Navidades, siempre que no contemos las Rebajas como una festividad más. Regalar es muy complicado pero a veces es igual de difícil escribir nuestra Carta con los regalos que nos gustaría recibir. Como todavía estás a tiempo de escribir la tuya, o de modificarla, desde Vozpópuli compartimos la nuestra para que puedas copiarte o te sirva como inspiración a la hora de comprar tus regalos.

Una maleta para viajar con estilo

La marca líder de viajes, Samsonite, se ha aliado con la firma de moda Diesel para crear una original colección de equipajes. El diseño trabaja un contraste visual ya que la base de las piezas es negra y va degradándose hasta llegar a la transparencia y se combina con un forro amarillo brillante. A la maleta no le falta de nada: incluye una cerradura TSA integrada, ruedas dobles de rodadura suave, un asa doble de tubo y un interior práctico, espacioso y bien organizado. El complemento indispensable para convertirnos en un pasajero de primera.

Unas zapatillas con historia

La marca española Victoria cuenta con más de 100 años a sus espaldas y este año ha decidido renovarle la cara a sus modelos más míticos. Nosotros elegimos el modelo Tenis, una zapatilla que nació en 1971 y que en su momento se usaba para practicar ese deporte, por lo que ha terminado adaptando su nombre. Hoy son unas zapatillas de lo más versátiles y que resultan perfectas para el entorno urbano. Si algo sigue vigente casi 50 años después de su creación... no puede faltar en nuestro armario.

Un conjunto que me haga brillar

Otro importante affaire de la temporada ha sido la unión de Diesel con Swarovski para dar a luz una mini colección de piezas de lo más especiales a la que han llamado Holiday 2019. Con una inspiración pirata - ciberpunk, se trata de cinco prendas nocturnas con incrustaciones de cristales de Swarovski. A los materiales como el cuero se les ha dado una sofisticación de lujo gracias a los cristales pero a la vez un toque grunge con otros detalles como cadenas, deshilachados y remaches metálicos. El uniforme perfecto para las jornadas de noche.

Unas gafas de sol dignas de una estrella

La marca Etnia Barcelona ha decidido rendir homenaje a David Bowie, y su extravagante estilo, con el diseño de una línea exclusiva de gafas de sol. Si hay que elegir, nos quedamos con el modelo Ziggi Stardust, un diseño atrevido que está inspirado en los trajes que Bowie lucía en su época Glam. Pero lo mejor está en lo que no se ve a simple vista, las gafas tienen unas lentes especiales en las que, al exhalar en ellas, aparece una estrella y el icónico rayo de este genio de la música.

Una riñonera beeeeegana

Eastpak hace su propia aportación a una de las tendencias que más fuerte ha pisado esta temporada: el borrego. Podemos encontrar con este tejido diferentes modelos, pero nosotros elegimos el complemento más de moda que es la riñonera y en el color más auténtico del borrego que es el blanco. La riñonera Shear es un accesorio especial, con estilo, y que será la protagonista de cualquier outfit con toda la calidad y la resistencia que caracteriza la marca.

Unas botas que aguanten el ritmo de los más pequeños

Las botas son uno de los puntos fuertes de Camper para este invierno, por ello la marca ha decidido recrear su icónico modelo Brutus para los más pequeños de la casa. Nada mejor que un modelo súper resistente, pero a la vez llamativo, como este modelo rojo con empeine de piel y acabado brillante. Unas botas dignas del mismísimo Papá Noel.

Un abrigo de fondo de armario

Nada mejor en invierno que invertir en un abrigo de estilo clásico que nos sirva para los años venideros. Ted Baker nos propone apostar por el estilo British con este diseño femenino realizo en estampado Príncipe de Gales en donde predomina el color gris pero con apuntes en marino y rojo. Un diseño especial pero muy fácil de combinar con el resto de tu armario. Desearás que no llegue nunca la primavera.

Un nuevo bolso todoterreno

Es hora de jubilar ese bolso que no te quitas de encima día tras día. Renuévalo con un nuevo básico en tu armario. Como nos adentramos en una nueva década, nada mejor que hacerlo con un diseño futurista como el que nos propone la firma Muroexe en un blanco impoluto que encaja a la perfección con todos los estilismos. Te sentirás Mary Poppins cuando descubras cómo el shopping bag no tiene fondo.

Accesorios con mucho arte

La diseñadora Catalina D´Anglade se ha inspirado en la Escuela Bauhaus para la creación de su nueva línea de joyas. Dentro de estas originales piezas, nos quedamos con la pulsera Twisted Light realizada de manera artesanal con metacrilato transparente e inspiradas en el trabajo en plexiglás que el artista László Moholy-Nagy llevo a cabo durante de década de los 40. Una pulsera con mucha historia detrás.

Un total look denim

Si hay un tejido estrella de cara al 2020, ese es el vaquero. Más allá de los pantalones, el denim va a invadir todo tipo de prendas, por lo que nada mejor que empezar a usar el total look desde el mes de enero para ser unos adelantados. Elegimos la firma Wrangler por la originalidad de sus propuestas y además por su conciencia ecológica ya que gracias a su innovadora tecnología Indigood son capaces de reducir el uso del agua al 100%.

Unas nuevas gafas de sol

La marca Dolores Promesas amplía su mercado y lanza su primera colección de gafas, tanto de vista como de sol. El espíritu de la firma se traslada a esta nueva línea de complementos a través de originales diseños y el uso de los estampados de sus prendas en las monturas de las gafas. Un producto de alta calidad para ver y dejarse ver.

Un tratamiento de belleza

Siempre es un acierto un regalo de cosmética, si además sumamos que el regalo es ecofriendly, no hay opción mejor. Es el caso del cofre eco de rituales orgánicos que propone la firma española Kóoch Green. El pack incluye tres productos unisex para el cuidado facial: un contorno de ojos con efecto antioxidante, un sérum nutritivo y una crema hidratante. El cofre está realizado en corcho con material natural, orgánico, renovable, biodegradable y 100% reciclable. Para cuidarte a ti mismo y al planeta.

Un libro de moda

Y no nos referimos al último best- seller, sino a un libro sobre el mundo de la moda. La firma de alta joyería Chaumet ha publicado "Chaumet Tiaras: Divine Jewels", un homenaje a las tiaras, joyas exclusivas de las que la firma es un referente desde hace más de dos siglos. En este libro se puede ver la relación entre el arte y la moda a través de un repaso por más de 200 imágenes. Porque la moda no solo se compra, también se puede leer.

Un bolso que me haga sentir especial

Siempre es motivo de celebración que una nueva marca desembarque en nuestro país. Una de las novedades de este año ha sido la llegada de Mis Zapatos Bags, una firma de bolsos y mochilas que arrasa en Asia y que por fin ha llegado a España. Sus bolsos tienen una gran calidad, puedes encontrar diferentes tamaños formatos y su sello distintivo es la originalidad de sus diseños que los hacen fácilmente recordables. Su colección se caracteriza por usar las asas de los bolsos como el inicio del dibujo que protagoniza cada modelo, así que cada uno es como un figurín de moda andante.

¿Y tú? ¿Qué has incluido este año en tu carta a Sus Majestades?