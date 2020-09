Rocío Carrasco opina sobre la maternidad (tras siete años sin hablarse con su hija)

Este miércoles se emitió 'Lazos de sangre', que tuvo como protagonista a Paco de Lucía. En el programa-documental se abordaron numerosos aspectos de la trayectoria profesional y personal del artista. Y entre los comentaristas estaba Rocío Carrasco, de quien te hablábamos el miércoles por unas declaraciones de su amiga, Carmen Borrego.

En un momento del programa, se comenzó a hablar de la ausencia de Paco de Lucía como padre, y de pronto todas las miradas se posaron sobre Carrasco, quien lleva siete años sin hablarse con su hija, Rocío Flores, y otros tantos con su segundo hijo.

Rocío Carrasco opina sobre la maternidad

Para el reportaje, rescataron una de las frases que dijo Paco de Lucía: "No estuve muy presente en la vida de mis hijos, ya que tuve que compaginar mi vida como artista con mi faceta de padre, y ahora lo lamento".

Fue entonces cuando todos los comentaristas miraron a Carrasco, que se dio por aludida y dijo: "Se habla de madre ausente y ya me estáis mirando a mí".

Estas palabras pueden interpretarse de dos maneras: por sus hijos, con quienes no tiene relación alguna, o por su madre, Rocío Jurado, quien estuvo fuera de casa largas temporadas debido a su carrera.

Carrasco lo llevó por el tema de su madre: "Yo lo he dicho siempre, la ausencia de mi madre no la he sufrido, no la he vivido así en absoluto. Aunque haya ausencia, cuando se es un buen padre no se siente esa ausencia. (...) Siempre se ha hablado de que ella fue una madre ausente, pero lo cierto es que buscaba la conciliación entre la vida laboral y la personal, que al final es lo que hay, es lo que toca".

La maternidad de Rocío Carrasco

Estas declaraciones se producen horas después de que Carmen Borrego, amiga íntima de Carrasco, haya dicho en una revista que no cree que madre e hija se reconcilien nunca.

“No creo que Rocío Flores recupere a su madre. A lo mejor algún día tienen un encuentro, pero no van a tener una relación de madre e hija”, cuenta Borrego en la revista.

“Rocío Flores se equivocó de más joven y quizá tiene que pedir perdón. A lo mejor a su madre le ha podido hacer tanto daño que se ha quedado paralizada en eso. Y es incapaz de perdonar”.

Su hija, Rocío Flores, intentó un acercamiento con su madre

En marzo de este 2020, Rocío Flores estaba participando en el reality Supervivientes. Mientras, salieron a la luz varias demandas que apuntaban a que ella había amenazado, con un chuchillo, a su madre, cuando vivían juntas.

La joven no sabía que estas sentencias habían sido publicadas, y reclamaba una llamada de ánimo de su madre insistentemente. Lloraba por llevar tanto tiempo sin verla ni hablar con ella y quería reconciliarse.

Al llegar a España, no se produjo dicha reconciliación, y a juzgar por las palabras de Borrego, que actúa como portavoz de Carrasco, no se producirán. Además, cabe destacar que fue 'llamativo' que las sentencias que presentaban a Rocío Flores como una niña "agresiva" y "mala hija" se produjeron justo cuando Carrasco estaba promocionando su nueva obra de teatro. Casualidades de la vida, oiga.

Carrasco vuelve a demandar al padre de sus hijos

Al margen de todo esto, Carrasco ha vuelto a demandar al padre de sus hijos, Antonio David Flores, por una entrevista de 2016, en la que aseguró que Rociíto no invitó a sus hijos a la presentación de un sello dedicado a su abuela Rocío Jurado, y por dar a entender que es “una mala madre”.

Rocío Carrasco entiende que esas declaraciones vulneran su honor y su intimidad, y ha solicitado 120.000 euros en concepto de daños morales. Cabe destacar que ambos siguen teniendo un juicio pendiente en el que se acusa a Antonio David de haber ocultado sus ingresos para no pagar la pensión de sus hijos.