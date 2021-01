Carolina Darias, al descubierto: su pareja, su familia, sus casas, su sueldo y más

Carolina Darias ha sido una de las protagonistas de este miércoles. La nueva ministra de Sanidad ha prometido este miércoles su cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela con un ejemplar de la Constitución como testigo. Lo ha hecho junto al también nuevo ministro Miguel Iceta, del que ya te hemos hablado en DolceVita.

Darias es, como su compañero, una vieja conocida de la política, ya que es una alta funcionaria de Canarias y antes de llevar la cartera de Sanidad fue ministra de Política Territorial y Función Pública (2020-2021). Su faceta personal, en cambio, no es tan pública. ¿Está casada? ¿Qué ha estudiado? ¿Tiene hijos? ¿Casas, deudas? ¿Cuál es su sueldo? Respondemos a estas cuestiones y otras más a continuación.

Carolina Darias, canaria, 55 años

Carolina Darias San Sebastián nació en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de noviembre de 1965, por lo que tiene 55 años.

Licenciada en Derecho

Es funcionaria de carrera de la Administración Pública de Canarias y licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Además, tiene un doctorado sobre “Nuevas Perspectivas en la Ciencia Jurídica”.

Afiliada al PSOE desde hace casi 25 años

Darias se afilió al PSOE en 1996, después de la derrota de los socialistas en los comicios de ese año.

Trayectoria política y profesional

La ministra de Sanidad inició su carrera política como concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (1999-2004). Tras ello, no ha parado de trabajar:

Ministra de Sanidad (26 enero 2021 a la actualidad)

Ministra de Política Territorial y Función Pública (2020-enero 2021)

Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias (2019-2020)

Presidenta del Parlamento de Canarias (2015-2019)

Consejera del Cabildo de Gran Canaria (2011-2015)

Delegada del Gobierno en Canarias (2008-2011)

Diputada en el Parlamento de Canarias (2007-2008)

Subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas (2004-2007)

Concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (1999-2004)

Segunda ministra infectada por coronavirus

Cabe destacar que Darias estuvo en la primera fila de la pasada manifestación del 8-M, junto a Carmen Calvo, y que fue la segunda ministra infectada por la covid-19, tras Irene Montero. El 10 de marzo comunicó a través de su cuenta personal de Twitter que ya estaba recuperada, un mes después de haberse infectado.

"Ahora sí, después de 30 días, he vencido al coronavirus. Aunque en aislamiento, no me he sentido sola en ningún momento. Gracias a quienes me han acompañado en esta travesía de un modo u otro. Fuerza a quienes siguen luchando ", escribió entonces, cuando era ministra de Política Territorial y Función Pública, cargo que hoy ya ocupa Iceta.

Perdió a su madre, su referente

Su madre, María San Sebastíán Calleja, falleció víctima de un cáncer a los 57 años en 2003. Ella fue y es su máximo referente, pues le enseñó todo lo que sabe hoy de la vida, como que hay que estudiar, trabajar y esforzarse en conseguir lo que uno quiere. "Me reflejo en ella en muchísimas cosas. Era una mujer que siempre fue ejemplar, muy querida, muy cariñosa, continuamente haciendo cosas por los demás", dijo Darias en una entrevista.

Casada con un músico

Está casada con José Alfonso García, un hombre muy conocido en la isla por su pertenencia a un grupo musical folclórico canario llamado Los Gofiones. El grupo ya tiene 50 años de vida y ha publicado nada menos que 22 discos.

Tres hijas adoptivas

Carolina Darias y su marido tienen tres hijas adoptivas. "Saber su historia de madre, oírsela contar, es un mapa de su corazón. Quien conoce ese mapa ya conoce todos los mapas, entre ellos el mapa de España", publicaron en El País.

Gran lectora y amante del norte de España

Los que la conocen aseguran que es una lectora empedernida, que el viaje que más la marcó fue uno que hizo a Kenia y que le encanta el norte de España, sobre todo el País Vasco y Cantabria.

Bienes y rentas

Su declaración de bienes de 2015 incluye:

Un piso, una vivienda y un local en Las Palmas , los dos primeros al 50%. Algo de esto lo tiene alquilado, ya que declara unos ingresos por arrendamiento de 11.100 euros.

, los dos primeros al 50%. Algo de esto lo tiene alquilado, ya que declara unos ingresos por arrendamiento de 11.100 euros. Parque natural , también en Las Palmas

, también en Las Palmas Cuenta corriente con 13.000 euros .

. Dos coches (Honda Civic y Toyota Land Cruisser) y una moto (Piago)

(Honda Civic y Toyota Land Cruisser) y (Piago) Deudas: tiene una hipoteca con Bankia concedida en 2008 de la que le quedan por pagar 305.000 euros de los 360.000 que pidió.

Su sueldo

Carolina Darias, al contrario que Miquel Iceta, cobrará el mismo sueldo que antes, es decir, 74.858,16 euros al año en doce pagas. Al cambiar de cartera ministerial, pasando de Política Territorial y Función Pública a Sanidad, seguirá percibiendo la misma cantidad.