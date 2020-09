Carmen Lomana carga contra su expartido Vox: "Parece que se ha metido el más tonto de cada casa"

Carmen Lomana, de 72 años, ha arremetido contra Vox a pesar de que en el año 2015 fue número 3 al Senado por Madrid de este mismo partido. Un año después llegó a excusarse diciendo que se había presentado como independiente "por darles un poco de publicidad".

Incluso la empresaria ha llegado a criticar que su hermano Rafael Lomanafichara a principios de 2019 por la formación liderada por Santiago Abascal. Meses después, consiguió un escaño en el Congreso de los Diputados tras liderar la lista por Albacete.

La mala relación que tiene con su hermano, que ya quedó reflejada tras su paso por 'Supervivientes 2014', volvió a salir a relucir con estas declaraciones tras enterarse del fichaje de Rafa Lomana por Vox:"Deberían tener cuidado con la gente que meten".

En otra ocasión dijo: "Mi hermano ni tiene formación ni ha estado nunca en Albacete" y añadía: "Nunca ha tenido inquietudes políticas. Me parece poco serio. No solo Rafael, mucha gente se ha metido en Vox por tener un sueldo y un trabajo"sentenció.

"Fundamentalmente, no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. Parece que se ha metido el más tonto de cada casa".

"No tengo nada que ver con Vox. Parece que se ha metido el más tonto de cada casa"

Desde entonces, Carmen no para de insistir en que no quiere que la vinculen con Vox y este lunes se ha convertido en protagonista de las redes sociales tras cargar contra la formación verde. "No tengo nada que ver con Vox, no me gusta la gente extremada, no me gustan las personas radicales. Pero fundamentalmente no me gusta Vox porque no tiene un equipo detrás. O sea, parece que se ha metido el más tonto de cada casa", ha sentenciado en el programa 'Las uñas' que se emite en el canal Flooxer de Atresplayer Premium.

La socialité ha exigido que los políticos tienen que estar formados: "Lo que pido a un político es preparación, que tenga un background de conocimiento", ha declarado para después añadir: "Entonces claro, si miras lo que hay detrás de Vox... Ademásno comulgo con sus ideas para nada. Con algunas un poco, con las demás nada".