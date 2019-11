Lo que opina Carmen Lomana de que su hermano sea diputado de Vox

El 'cuore' y la política muchas veces están unidos, y Carmen Lomana (71) lo sabe bien. Su hermano Rafael, que se hizo conocido tras concursar en 'Supervivientes 2014', se ha convertido en diputado de Vox por Albacete tras lograr 44.237 votos.

El hombre, de 54 años, se presentó como candidato del partido de Santiago Abascal tras la renuncia del historiador Fernando Paz, quien se vio obligado a dimitir por haber realizado comentarios homófobos.

El hermano de Carmen Lomana, diputado de Vox

Carmen Lomana no se lleva bien con su hermano, y así lo ha dejado claro tras ser preguntada por su nuevo empleo de diputado: "De ese personaje no me hables. Olvídate de que es mi hermano. Llevamos once años sin hablarnos con él, y bastante tienen los de Albacete. Así que, no quiero hablar del tema", ha asegurado la socialité a 'Jaleos'.

"Es muy desagradable... y le va a explotar en la cara. No es porque sea de Vox, el problema del partido es que no tienen gente. En Madrid sí, pero en el resto del país han metido a los tontos, a los vagos...", ha añadido, asegurando que no quiere que se la relacione bajo ningún concepto con su hermano.

