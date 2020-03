Carmen Calvo vuelve a su casa: las sorprendentes aficiones a las que recurrirá en su aislamiento

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, fue ingresada en la Clínica Ruber este lunes debido a una "infección respiratoria" producida por el coronavirus, según pudo confirmar Vozpópuli antes las negativas del propio Gobierno.

Los resultados del test de Covid-19 cobran especial relevancia, ya que Calvo estuvo en la manifestación feminista del 8-M junto a Begoña Gómez, mujer del presidente, quien ha dado positivo en la mencionada enfermedad.

Este jueves, la vicepresidente ya ha dejado la clínica privada y ha vuelto a su casa de Madrid, de la que es propietaria –además de otras dos viviendas en Córdoba, lo que compone un patrimonio no inmobiliario de 189.590 euros–.

Ahora, en su domicilio, seguirá con su recuperación, tal y como ha dicho ella misma en su perfil de Twitter:

Esta mañana he recibido el alta hospitalaria. El equipo médico que me ha tratado por #COVID19 considera que la evolución de mi estado es positiva y no necesita mantener mi hospitalización. Seguiré el tratamiento médico en mi domicilio, manteniendo el aislamiento. Gracias .