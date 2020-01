Carmen Borrego estalla en 'Viva la vida': acusa de "machista" a Antonio David Flores y abandona el plató

Carmen Borrego ya no puede más. La pequeña de las Campos ha tenido que enfrentarse en 'Viva la vida' a duros vídeos y a las palabras de sus compañeros sobre la ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, uno de los temas más comentados en los últimos días.

La hermana de Terelu Campos ha contemplado en directo cómo su archienemigo Antonio David Flores había realizado unas duras declaraciones sobre su progenitora y su expareja en 'Sálvame'. Por si no había tenido suficiente, dos colaboradores del programa de Emma García han revelado informaciones sobre María Teresa Campos y Edmundo que han provocado un encarnizado enfrentamiento en plató.

Las palabras de Antonio David Flores que han enfadado a Carmen Borrego

El hecho de que Antonio David Flores haya fichado como colaborador de 'Sálvame' tras su comentado paso por 'GH VIP 7' no ha hecho mucha gracia a las Campos y a su entorno. El exguardia civil ha convertido el programa vespertino de Telecinco en un espacio donde ejecutar sus venganzas contra sus enemigos, entre los que se encuentra cualquier personaje mediático que guarde buena relación con su exmujer, Rocío Carrasco.

La separación de María Teresa Campos y Bigote Arrocet, que ya se veía venir con sus polémicos viajes, ha dado una oportunidad de oro a Flores para disparar a quemarropa contra la comunicadora, que guarda una estrecha relación con Rocío.

Para María Teresa, Edmundo no ha sido un amor, ha sido un trofeo. Antonio David Flores

Antonio David comenzó su ataque diciendo en 'Sálvame' que Bigote era un hombre florero para María Teresa: "Para María Teresa, Edmundo no ha sido un amor, ha sido un trofeo. María Teresa se ha paseado con un señor con muy buena planta". Prosiguió exculpando a Arrocet de haberse aprovechado, supuestamente, del dinero de la presentadora: "María Teresa tiene más kilómetros que todos vosotros y si lo ha aguantado en su casa y lo ha mantenido es porque ha querido".

Este sábado en 'Viva la vida', Carmen Borrego ha visionado las imágenes y ha respondido a Flores sin titubeos: "No conozco a nadie más machista que a Antonio David Flores, ¿qué es esto de trofeo, de qué estamos hablando en el siglo XXI? ¿Que una señora sale con un señor y es un trofeo? Pero que machismo es ese por favor… ¡Machista!"

No conozco a nadie más machista que a Antonio David Flores. Carmen Borrego

Carmen Borrego abandona el plató de 'Vida la vida'

Momentos después, Carmen Borrego se ha enfrentado en plató con Diego Arrabal mientras hablaban del mensaje de WhatsApp que Bigote Arrocet mandó a María Teresa para romper la relación. El fotógrafo ha acusado a Borrego de estar evitando hablar del tema para después rentabilizarlo a través de una exclusiva, algo que las Campos ya han hecho en otras ocasiones.

Carmen ha comenzado a irritarse y a criticar la actitud de su compañero: "No estoy para coñas ni estoy para bromitas, Diego Arrabal". El paparazzi ha reprochado a Carmen que él no habría hecho un comunicado de la ruptura de su madre para hacerlo público si luego no fuera a estar dispuesto a que se hablase del tema.

¡Vete a cagar! Carmen Borrego a Diego Arrabal

Esta lógica aplastante ha provocado que Carmen Borrego, visiblemente sulfurada, se haya quedado sin argumentos y haya respondido a Diego Arrabal con unas finas y elegantes palabras: "¡Vete a cagar!". La hermana de Terelu se ha marchado de plató y entonces José Antonio Avilés ha dejado caer que Edmundo Arrocet había mandado a los periodistas un comunicado sobre la ruptura paralelo al de María Teresa.

Carmen Borrego, que se encontraba hablando con la directora de 'Viva la vida', ha salido escopeteada dando voces contra Avilés mientras le llamaba mentiroso y le animaba a mostrar sus pruebas. Para poner calma, Emma García ha pedido a Borrego que salga de plató para tranquilizarse.

Y tú, ¿qué opinas de la actitud de Carmen Borrego?