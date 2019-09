El polémico robo en casa de Carmen Borrego: ¿se lo ha inventado?

Carmen Borrego ha sufrido un robo en su casa mientras se encontraba de vacaciones, según ella. Un polémico hurto que ha sido muy cuestionado y comentado, ya que aprovechó el suceso para vender una exclusiva en la revista 'Lecturas'.

El robo, según ha contado ella misma en 'El programa del verano' (Telecinco), se lo encontró al regresar a su hogar: "Cuando llegué a casa me encontré un panorama desolador. Los ladrones utilizaron una radial para entrar, pero mis vecinos no escucharon nada. La urbanización en la que yo vivo vive gente bastante mayor que a veces toman cosas para dormir. Todos se han portado fenomenal. También ha habido mucha gente que estaba fuera. Además, la persona de seguridad libraba justo ese día", ha asegurado la hermana de Terelu Campos, recoge 'Semana'.

Roban en el bajo de Carmen Borrego

La hija de María Teresa Campos ha contado que no contaba con alarma de seguridad a pesar de vivir en un bajo: "Tengo rejas en todas las ventanas, pero aún así han entrado".

Carmen Borrego ya ha puesto al denuncia ante la Policía, que se personó en su domicilio el mismo día que descubrió el hurto.

Sus compañeros dudan de que sea verdad

"En el programa ‘Cazamariposas’ dijeron que parecía que me había inventado un robo. No tiene sentido que me invente un robo. Yo no me voy a inventar algo que es un delito. Yo no tenía seguro", ha asegurado Borrego, que hizo una exclusiva contando el robo. "No me arrepiento de haber hecho una exclusiva y asumo los comentarios de todo el mundo".

