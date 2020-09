El traumático divorcio de Carmen Borrego que la dejó sin la custodia de sus hijos

Antonio David Flores ha entrado en guerra con el clan Campos después de que Carmen Borrego hablara de su hija Rocío Flores en una revista. "¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos! ¡Que hable de su hermano el de Málaga! ¡Que no me tiren de la lengua, que intentan defender a sus amigas cuando tienen el culo lleno de mierda!, exclamó muy enfadado el exmarido de de Rocío Carrasco.

Después continuó diciendo: "Mi hija no ha dicho nada de su madre. Que se pongan a fregar portales para vivir en Aravaca si quieren. Mi hija no ha hablado de nadie de vosotros. Solo ha dicho que quiere reconciliarse con su madre en privado. Y te digo una cosa: que no le hace falta a mi hija reconciliarse con su madre. ¡Que tire pa’lante! ¡Que vamos a la guerra!".

De este modo, Antonioda ha destapado dos aspectos hasta entonces desconocidos de la vida del clan Campos de los que no para de hablarse en los últimos días en 'Sálvame'. El primero, la existencia de un hermano secreto de Terelu Campos y de Carmen Borrego, fruto de la relación de su padre José María Borrego antes de casarse con su madre María Teresa Campos. Las primeras imágenes de este hermano "anónimo, no secreto", según palabras de Terelu, salieron a la luz hace unos días, como te mostramos en 'Vozpópuli'.

El traumático divorcio de Carmen Borrego

El segundo bombazo que dio el exmarido de Rocío Carrasco, tiene que ver con el complicado proceso de divorcio de Carmen Borrego en 1996, que acabó con la custodia de los hijos en manos desu exmarido, Francisco Almoguera, después de que este le acusara de abandonar el hogar.

'Sálvame' ha tenido acceso a la demanda de divorcio y a la sentencia del litigio de la colaboradora de 'Viva la vida' con su primer marido. Carmen Borrego se casó con él con tan solo 23 años, estando embarazada de su hijo mayor, tal y como ella misma ha confesado.

A los seis años de la boda, se separaron y es cuando comienza una cruenta batalla legal entre ambos por la custodia de sus hijos, entonces menores de edad. En 1998, Almoguera interpuso una demanda para conseguir la custodia y la acabó consiguiendo, algo impensable en esa época cuando la mayoría de las custodias se le adjudicaban a la madre.

¿Cómo logró el exmarido de Carmen Borrego obtener la custodia de sus hijos? Según ha revelado ‘Sálvame’, Francisco interpuso una demanda de divorcio en la que acusaba a Carmen de abandono del hogar y presentó unos documentos que la cuestionaban como madre.

En la sentencia de divorcio, la juez que instruyó el caso otorgó la custodia de los hijos de la pareja al padre, una noticia inesperada y dolorosa para Carmen. "Yo siempre he dicho que el único error que cometí fue casarme muy joven. Sin embargo, de esa boda tengo lo más importante de mi vida que son mis hijos y eso siempre va a estar por encima de todo. Por encima incluso de no haber superado ciertas cosas", confesó hace dos años en televisión según recoge 'Lecturas'.

No contenta con la sentencia, Carmen siguió luchando en los tribunales por la custodia compartida durante años, hasta que la obtiene pero con una serie de condiciones y requisitos, como son el que los hijos estuvieran tres meses con cada uno de sus progenitores.

"Jamás he hablado de ese tema por mis hijos"

El proceso ha sido muy largo y complicado, veinte años después de su divorcio, Carmen lograba ganar la batalla judicial a su exmarido en febrero de este año después de que ambos no hubieran aún llegado a un acuerdo con la repartición de los bienes, ya que se casaron en régimen de gananciales.

Carmen hablaba así del infierno que sufrió durante años: "Yo lo pasé muy mal. Aguanté mucho hasta que dije ‘hasta aquí’. Ha habido muchos juicios. Yo eso lo arrastraré toda mi vida, no lo voy a superar nunca. He tenido el último juicio hace tres meses. Quizá deberíamos de habernos sentado a hablar hace mucho tiempo. Ahora ya es tarde", confesó cuando aún trabajaba en 'Sálvame'.

"De ese tema no quiero hablar, no tengo problema ni me afecta, pero tengo dos hijos que me merecen mucho respeto. Jamás he hablado de ese tema por ellos", señaló.

"Fue una guerra encarnizada"

Por su parte, Mila Ximénez también ha hablado del divorcio de Carmen Borrego, al que ha descrito como que fue "una guerra encarnizada".

"Se comentaban cosas que perjudicaban muy gravemente la imagen de Carmen. Pero como María Teresa manejaba el cotarro el silencio era absoluto. El silencio era absolutamente impuesto por Teresa: 'De aquí no quiero que se hable ni en privado ni en público'", ha recordado la colaboradora.