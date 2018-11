El espectacular cambio de look de Carmen Borrego: no parece ni ella

Carmen Borrego está de reinvención. A su plan de adelgazamiento que comenzó en 'Sálvame' hace un mes y a su reciente operación estética, se suma ahora su espectacular cambio de look.

Cuando la colaboradora del programa de Telecinco se vio reflejada en la pantalla, no se reconocía: "¡Madre mía! Me parezco mucho a una que yo conozco", dijo, refiriéndose a su hermana Terelu Campos, que actualmente lleva un peinado parecido.

"Me miro y no me reconozco”, aseguró Borrego, quien, al principio, no estaba muy contenta con su cambio, pero después sí, pues este peinado "le estiliza más el cuello y la cara".

Una nueva Carmen Borrego

Este cambio de look se entronca con los que la hija menor de María Teresa Campos ya lleva a sus espaldas.

Recordemos que el pasado mes de septiembre, Borrego pasó por el quirófano para deshacerse de una de las parte de su cuerpo que menos le gustaban: la papada. También aprovechó para quitarse las bolsas de grasa de los párpados.

Además, desde hace aproximadamente un mes, la televisiva protagoniza en 'Sálvame' una sección llamada 'Desafío Borrego', cuyo objetivo es que esta pierda peso. El plan lo lleva a cabo con un especialista en nutrición, y, aunque le va bien, reconoce que a veces se salta la dieta.

Esta semana ha bajado un kilo con respecto a la anterior.

¿Con qué nuevo cambio nos sorprenderá Carmen Borrego? ¿Te gusta su nuevo look?