La verdadera razón por la que Carmen Borrego abandona 'Sálvame' para siempre

Carmen Borrego dejó a todo 'Sálvame' sin palabras este martes al anunciar que abandonaba el programa para siempre. La hija de María Teresa Campos alegó "pánico escénico", pero estaba claro que se callaba cosas.

Este miércoles ha vuelto al programa para confesar la verdadera razón de su renuncia.

Por qué deja 'Sálvame'

"No dejo la televisión, dejo ‘Sálvame diario', ha dicho nada más poner un pie en el plató. El disgusto de la hermana de Terelu con el programa comenzó cuando se operó por segunda vez de la papada y dio una exclusiva con su nuevo aspecto.

Que yo sepa de mi vagina no había hablado y de las relaciones sexuales con mi marido tampoco

Carmen ha explicado que cree que "se han sobrepasado todos los límites", pues no entiende que el programa invitase a un morfopsicólogo que analizó en directo cómo sus retoques faciales estéticos podían afectar a otras partes de su cuerpo: "Puedo ser responsable de dar una exclusiva pero que yo sepa de mi vagina no había hablado y de las relaciones sexuales con mi marido tampoco".

La excolaboradora se quejó de que el experto mencionara partes de su anatomía abiertamente.

Proteger a su familia

Esta suma ha motivado su decisión de marcharse pero hay más: proteger a su familia. "Cuando tú ves que la gente a tu alrededor sufre tienes que plantearte muchas cosas. No quiero que mis hijos sufran más, mi marido ha sufrido mucho y me ha pedido que lo deje porque no era feliz", ha dicho.

No quiero que mis hijos sufran más, mi marido ha sufrido mucho y me ha pedido que lo deje

Además, cree que todo esto ha hecho que pierda el sentido del humor “dentro y fuera de plató”, con lo que se ve en la obligación de retomar su vida. "Cuando crees que no lo vas a hacer bien, tienes que marcharte”, ha reflexionado Carmen apuntando que está "muy tocada".

¿Qué opinas de la marcha de Carmen?