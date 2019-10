Carlota Corredera le saca rentabilidad económica a la corriente feminista

Carlota Corredera tiene ojo para sacar rentabilidad a las cosas. En 2017, adelgazó 60 kilos de forma dudosa –se publicó que habría recurrido a liposupciones y demás– pero publicó un libro con los consejos nutricionales y dietéticos que ella, en teoría, siguió tras dar a luz, llamado 'Tú también puedes'.

Ahora, la presentadora de 'Sálvame' vuelve a la carga sumándose a un movimiento con muchos adeptos y bastante polémico: el del feminismo.

Carlota Corredera le saca rentabilidad al feminismo

La de Telecinco publica un libro llamado 'Hablemos de nosotras', que saldrá a la venta el próximo 21 de noviembre y que versará sobre feminismo, machismo y demás.

"Once conversaciones sobre nosotras, once entrevistas apasionantes con once personas valientes y generosas que dan la cara y han aceptado hablar de nosotras, las mujeres. Han sido nueve meses muy intensos pero ha sido un viaje maravilloso", escribe en su perfil de Instagram.

No sabemos cómo funcionará en ventas, pero lo cierto es que Carlota tiene ojo para iniciar negocios y publicar libros, ya que el tema de adelgazar y el del feminismo tienen buena prensa. Veremos qué tal le va.

Otras fuentes de ingresos

Además del sueldo que se lleva por presentar 'Sálvame', Carlota ha empezado a trabajar como profesora en la universidad. En concreto, da clases en el Máster de Postgrado de Experto en Presentación de Televisión Mediaset en la Universidad Europea.

¿Qué tal te cae Carlota? ¿Te comprarás su libro?