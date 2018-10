Carlota Corredera confiesa entre lágrimas que le acaban de operar de un quiste

La presentadora gallega, de 44 años, ha desvelado por qué llevaba dos semanas sin aparecer en ‘Sálvame’ y lo ha hecho muy emocionada, con lágrimas en los ojos: “Llevo dos semanas sin venir, pero no he estado de vacaciones. Me han operado”.

Carlota “Era un quiste muy grande. Yo le llamo el salchichón”

Después Carlota Corredera ha continuado explicando: “El pasado 27 de julio, me hice una revisión ginecológica rutinaria tras ver el ‘Deluxe’ de Terelu. Me encontraron un quiste que era de un gran tamaño, de 11 centímetros, yo le decía el salchichón. Y desde el 27 de julio no me lo ha podido extirpar hasta el pasado 20 de septiembre. Estoy muy bien y muy recuperada”.

La presentadora señaló que afortunadamente el quiste era benigno, estaba localizado en el peritoneo, a la altura del abdomen y se lo extirparon “por laparoscopia” en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo en el que se operó Terelu hace unas semanas. “Por suerte puedo decir hoy que después de la anatomía patológica el quiste que me han extirpado es benigno, que es la mejor noticia que puedo compartir”, ha explicado.

“Estuve solo 24 horas en el hospital y los puntos los tengo recientes”, advertía a sus compañeros de programa para que lo tuvieran en cuenta.

Algunos de sus compañeros no lo sabían

Algunos de ellos no sabían qué le había pasado y quiso enviar un mensaje a los que no han contado su secreto. “Dar las gracias a los compañeros que han guardado el secreto a los que lo sabían. A los que no, no os lo conté porque seguramente no me apetecía mucho hablar del tema. Al final ha sido una cosa que ha ido bien. Ha habido compañeros que han pasado por situaciones mucho más complicados”. También ha pedido disculpas a Pelayo Díaz y a su marido Andy por no haber podido acudir a su boda.

Muy emocionada ha querido dar las gracias al equipo médico que la atendió y a su familia y amigos por el apoyo recibido: “Gracias a todo el personal que me cuidasteis muchísimo, aunque estuve solo 24 horas. Y sobre todo quería lanzar el mensaje de la prevención. No podemos perder de vista que hay que hacerse las revisiones. Ya estoy bien y tranquila, con un poco de resaca pero quiero dar las gracias a todos mis amigos y a mi familia que me ha cuidado mucho”.