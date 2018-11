Carlos Sobera desvela la enfermedad que padece

El presentador, de 58 años, ha compartido en su Instagram un vídeo que pertenece al anuncio ‘Que la diabetes no te pare’, que se lanzó con motivo del ‘Día mundial de la diabetes’, en el que confiesa la enfermedad que padece: “A mí me detectaron la diabetes en otoño del año 2012. Yo llevaba como unos cuatro o cinco años aproximadamente sin hacerme ningún tipo de analítica. Mi mujer, las mujeres siempre son sabias, me decía: ‘es que estás bebiendo mucha agua’.

Ver esta publicación en Instagram Dia mundial de la diabetes#diabetes#mundipharma Una publicación compartida por Carlos Sobera (@carlossobera) el 14 de Nov de 2018 a las 12:10 PST

Después Carlos Sobera continúa diciendo: “El destino llamó a mi puerta, tenían que hacerme una pequeña intervención, una nimiedad, me hago la analítica y un día grabando en ETB, a los tres o cuatro me llama mi mujer Patricia y me dice: ‘¿estás sentado o de pie?’ y le dije: ‘no te preocupes, me siento’ y me da la noticia de que tengo el azúcar un poquito alto. Bueno, ¿un poquito alto? Tenía el azúcar en 300, que ya es una barbaridad. Me puse a régimen estricto ese día y por la noche, cuando llegué a Madrid, me fui a urgencias, entonces me confirmaron que era diabético tipo 2 y a partir de ahí ya, comencé a actuar en consecuencia”.

Carlos Sobera alertó a sus fans por su salud el pasado verano

El pasado 28 de julio, el presentador de ‘First Dates’ preocupó por su salud a sus seguidores tras compartir en las redes sociales una foto de él junto a la palabra “recuperándome”, junto a los hashtags “Firstdate2, ‘Cuatro’, ‘Benahavís’, ‘playa la Barrosa’, ‘hospital Ramón y Cajal’ y ‘volverte a ver’.

Una publicación que alertó a su entorno y fans y por el que se vio obligado a grabar un vídeo en el que daba la siguiente explicación. “Quiero grabar este mensaje para que todos mis amigos, seguidores y familia estén tranquilos. He pasado por un momento un poco duro con el acceso que tuve, la infección, pero estoy bien ya, muy recuperado y voy a aprovechar las vacaciones de verano, este mes de agosto, para seguir recuperándome con curas y con esmero. Quería daros las gracias por el cariño que me habéis dado y transmitido. Estoy muy agradecido por él y espero no daros más sustos por vuestro bien y por el mío. Gracias”.

Unos días más tarde explicó en la revista ‘Corazón’ porqué había estado en el hospital: “Tuve una infección bacteriana por un acceso y me tuvieron que intervenir. Estuve cuatro días ingresado”. Después añadía: “Ha sido un buen susto, Me operaron el 5 de julio, pero todo bien, afortunadamente”.

Ver esta publicación en Instagram Gracias por preocuparos por mi! #volverteaver #firstdates #cuatro #mediaset Una publicación compartida por Carlos Sobera (@carlossobera) el 1 de Ago de 2018 a las 2:17 PDT

