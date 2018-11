Carlos Lozano demandará a Miriam Saavedra tras airear su infidelidad con Makoke

El presentador se ha hartado de su expareja Miriam Saavedra. La gota que ha colmado el vaso de su paciencia han sido las palabras en las que la joven peruana aseguraba que Carlos Lozano y Makoke tuvieron un ‘affaire’ y fueron infieles a sus respectivas parejas de aquel entonces, es decir, a Mónica Hoyos y a Kiko Matamoros.

Las palabras de Miriam provocaron una fuerte discusión en la casa con las respectivas aludidas. Fue tal la que se lió que hasta Jorge Javier Vázquez sometió a Saavedra a un duro interrogatorio acerca de la supuesta infidelidad. Sin embargo, lejos de achantarse volvió a confirmar la información: “Me lo contó porque Carlos me ha contado sus anécdotas siempre y, vamos, yo no tengo por qué ventilar todas sus anécdotas pero claro, en ese momento yo estaba furiosa. Soy impulsiva, soy nerviosa...”. Después explicaba que esto sucedió hace “unos 20 años”. “Puedo sacar grandes verdades, se acabó tu show querida”, concluía, haciendo alusión a Makoke.

Carlos sobre Miriam Saavedra: “Vamos a demandar a Miriam. Está totalmente desequilibrada”

Después de este bombazo, que se produjo el pasado domingo, el miércoles Carlos Lozano entró por teléfono en ‘El programa de Ana Rosa’ para desmentir que hubiera tenido una relación o ‘affaire’ con Makoke mientras estaba con Mónica.

Además, anunció que tomará medidas legales contra su exnovia: “Esto es el pan de cada día. Yo creo que esto lo voy a poner en manos de mis abogados (…) No puedes hacer acusaciones tan graves sobre todo cuando hay niños, mi hija, los hijos de Makoke…Hay terceras personas. Esta chica tendrá que retractarse, si no lo hace nos juntaremos los abogados de Makoke y los míos y pondremos fin a toda esta historia”.

Carlos explicó que Makoke y él son “amigos desde hace muchos años, pero no somos íntimos” para después acabar atacando a su expareja: “Miriam quiere meter cizaña a las dos para hacer daño y se le ocurre: ¡Me lo ha contado Carlos’. Ya ves cómo ésta…yo la veo totalmente desequilibrada”.

Después continuó diciendo: “Ha hecho daño a mi hija. Ahora voy a demostrar quién es. Siempre que bebe, la lía. ¡Basta ya! No todo vale en esta vida para hacer televisión y ganar dinero”.

“Yo a Miriam la he amado mucho y pensé que iba a recapacitar, pero cuando veo estas mentiras... Una acusación tan grave la tendrá que demostrar. Y mira que me duele, porque no me gustan las demandas ni las cosas judiciales, pero por respeto a mi hija, a los hijos de Makoke, por respeto a Makoke y a Kiko Matamoros, a Mónica Hoyos... esta mujer tendrá que demostrar lo que ha dicho”, señaló Lozano. Para finalizar dijo: “Yo la tenía mucho cariño, pero como veo que sigue y que sigue todos los días, esto se acabó”.