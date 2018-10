Carlos Lozano estalla contra Mónica Hoyos: “La sinvergüenza eres tú. Llevas 14 años jodiéndome la vida”

Carlos Lozano entró en la casa de ‘Gran Hermano VIP’ para hablar alto y claro con sus dos exparejas, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. El primer reencuentro fue con la primera que, tras descubrir quién estaba debajo de la manta escondido, le saludó de forma fría pero después de que Carlos le pidiera un abrazo, no pudo evitar que se le saltaran las lágrimas.

El presentador le explicó mientras le abrazaba: “Si te da alegría verme por qué no me lo dices, yo no te he hecho nada, es todo mentira y te dejas influenciar por la gente, te crees todo lo que te dicen, yo no hablo de ti jamás con esa persona que tú dices, solo hablo de lo que tengo que hablar. Miriam, hemos estado mucho tiempo juntos. Dame un beso, mi amor. Te quiero”.

Carlos le dice a Miriam que Mónica es una mentirosa

Miriam, entre lágrimas le reprochó haberle contado algunas de sus intimidades a su enemiga número uno, Mónica. Algo que él desmintió, culpando a Mónica Hoyos de mentirosa y lianta. “¿Y tú te lo crees? Está poniendo palabras mías en su boca que yo no digo pero así lleva toda la vida y yo he dicho: ‘olvídate ya’. Ella es así. No lo ha aguantado, no lo ha superado. A ti qué te importa. Si tú me quieres, tú tienes que tirar para adelante porque si tu ex hiciera una cosa así, yo no te dejaría si te amo. Lo que pasa es que tú dijiste que entrarías en la casa amándome y dices que llevas separada de mi 8 meses, que entras soltera en la casa, cuando tengo un mensaje el mismo día que entraste. Miriam, ¿qué te está pasando? ¿Qué Miriam eres? No, de verdad, mi amor”.

Miriam le decía que si no le conocía. “No sabes quién soy, con quién conviviste”, a lo que Carlos le continuaba diciendo: “No quiero contar que tú a mi me dices una cosa y luego veo que haces otra. ¿Dónde está el amor que decías que ibas a decir, que me querías, que me amabas…?”. La joven volvía a reprocharle el tema de Mónica: “¿Pero después de eso? Ella sabía mi proyecto de presentadora en Perú. ¿Cómo iba a saberlo ella? ¡Qué casualidad que lo sabía”.

Pero Carlos lo desmentía: “¿Qué proyecto? SI yo no lo sabía. Yo no he dicho nada, qué dices. Se lo habrá dicho el Perú o se lo habrá dicho no sé… Yo a ella se lo voy a decir a la cara”. Miriam le respondía: “Ella lo dijo, que se lo cuentas todo. Aquí, delante de toda España”.

El reencuentro tenso entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos

Sin embargo, el segundo asalto de Carlos con Mónica madre de su hija Luna, fue tenso en todo momento y el presentador acabó perdiendo los nervios y a gritos. Aunque se saludaron con dos besos, enseguida comenzaron los ataques. Lozano comenzó diciéndole que estaba “bastante mal” porque lleva “una costra dentro que tengo que soltar”. La concursante peruana preguntó por su hija y éste le respondió que está muy bien aunque no lo sabía porque está con los padres de ella, dando a entender que no la ve.

Fue entonces cuando Mónica le dijo. “No vengas así Carlos, que tengo muchas cosas en la cabeza y un encierro, como para que vengas en este plan, ¿qué te pasa, qué estás concursando? Entonces, relax”.

Carlos: “Basta ya de meterte en mi vida, en la de mi pareja”

Pero lejos de tranquilizarse, Carlos explotó: “Basta ya de meterte en mi vida, en la de mi pareja, en la de ésta , en la de la anterior, que basta ya, que mira dónde has llegado, has llegado por un concurso a dar una imagen, un ejemplo…”.

Mónica estaba atónita ante las palabras de su ex: “¿Te están pagando por hacer esto?”, a lo que él respondió que había ido gratis “para quitarme esta costra ya”. La concursante seguía sin dar crédito: “¿De verdad estás haciendo esto en público? Pero qué pareja, si eres un mentiroso” y añadía: “Tú me has llamado 500 veces para decirme que tu pareja era tal, cual.. pa pa..:”.

Unas palabras que encendieron aún más a Carlos: “La que eres una mentirosa eres tú. Qué mala gente eres, te estás aprovechando toda tu vida de que yo estoy hablando… pones en tu boca cosas que yo no digo, eres una mentirosa”, dijo comenzando a elevar el tono.

Mónica le recordaba que hay una niña que puede estar viéndoles. “Ya metes a la niña como siempre”, le increpó él, mientras le llamaba “mentirosa”. La ex de Carlos seguía sin entender nada de lo que estaba ocurriendo y le preguntaba que por qué estaba haciendo esto.

“Yo no hablo contigo, sólo hablo de mi hija. Deja de involucrarme en tu vida”

Carlos le volvía a decir: “Tú estás poniendo cosas en mi boca que yo no he dicho, como lo del baño, la brujería. Tú eres muy mala gente, te lo dijo Steisy en público y tú lo has sacado ahí, qué cínica eres”. Mónica le increpaba: “¿No me dijiste esto en casa?”, a lo que Carlos, gritando le decía: “Mónica que yo contigo no hablo, ubícate, contigo solo hablo de mi hija, que contigo no tengo nada. Llevas 14 años jodiéndome la vida, ¿qué me está pasando? ¡Que estoy harto! Ya me da igual que mi relación con Miriam se haya roto”.

Mónica le insistía en por qué estaba haciendo “este show” y por qué mentía así”. “Que no es un show y estoy cansado y vengo a decírtelo, que hagas tu puto concurso si quieres. Que yo no tengo nada contigo, que dejes de involucrarme con tu vida, tía, que eres mentirosa y te lo tengo que decir. Hay que ser falsa”.

Carlos a Mónica: “Lo que has hecho es joderme la vida”

La concursante de ‘GH VIP’ le pedía entonces que su hija apagara la tele, a lo que Carlos decía: “No apaga la tele hija, no, enciéndela, porque tú en lugar de echarme una mano con mi pareja, lo que has hecho es joderme la vida, en lugar de decirle a la niña vete con la pareja de tu padre que es lo que hacen todas las parejas separadas”.

Mónica solo podía repetir “qué vergüenza” pero Carlos seguía disparando lo que tenía dentro desde hace mucho tiempo: “Vergüenza no, estoy cansado, vergüenza la tuya, que tengo que verte en la televisión diciendo: ‘es que Carlos me ha dicho no sé qué’, porque eres mala tía, metes mierda,qué brujería ni que mierda de brujería, lo que estoy es ofendido contigo y con ella. Con las dos”.

“¿Porque tenga una hija contigo me voy a tragar tu mierda? Me debo a mi hija, no a ti”

La ex de Carlos le reprochaba: “Qué pena. A mi no me hables así a mi me respetas, bajas la voz porque soy la madre de tu hija”, a lo que él le respondía: “¿Qué es respetarte? Que porque tengo una hija contigo me voy a tragar tu mierda. Esa es tu estrategia, no hagas nada en toda tu puta vida porque soy la madre de tu hija, una mierda, porque me debo a mi hija, no a ti, que estoy separado de ti”.

Mientras Mónica le llamaba sinvergüenza, él seguía contestándola: “No soy un sinvergüenza. La sinvergüenza eres tú, que mira dónde has llegado. No te voy a dar la razón, tía, yo contigo hablo exclusivamente de la persona que tenemos en común, no hablo nada más”.

Miriam admite que pidió a Carlos que pegara a Suso

Fue entonces cuando entró en la misma habitación la tercera en discordia: Miriam Saavedra. Mónica estalló: “Tú eres un sinvergüenza, ambos son un par de sinvergüenzas. No me voy a sentar contigo, ni con ella. Sois tal para cual, los sinvergüenzas sentaros juntos”.

Carlos estalló contra las dos: “No pongas palabras en mi boca que yo no he dicho [dirigiéndose a Mónica] y que tú tampoco [refiriéndose a Miriam]. Eso de Suso la liaste tú, y quedó bien claro y lo sabe toda España porque te vieron. Querías que le pegara, ‘pégale porque me ha dicho que me insinué con él’ y antes de pegarle, fui a hablar con él y le dije que qué había pasado, y llegaste como una loca delante de todo el mundo y la liaste”.

“Es verdad”, reconocía Miriam. Algo que alegró a Carlos. “Menos mal porque esta mujer [Mónica] no reconoce nada”. Mónica se vino arriba: “A mí no me trates como a ti te da la gana, a ella le puedes hablar como quieras”.

Carlos le pregunta a Miriam por su amante

Miriam tampoco se quedó atrás: “Y yo que tengo que ver, es esta señora que se mete todo el tiempo conmigo. Yo no tengo porqué aguantar esto, lo llevo aguantando 3 años, no es que me lave las manos. Lo he superado sola, contigo”.

Fue entonces cuando Carlos soltó otra bomba: “Sola no, con tu amante, con el que está fuera, que está diciendo que estás con él, que ha dicho que tengo unos cuernos que vamos…”. Miriam no daba crédito: “Qué tiene eso que ver”, a lo que Carlos seguía insistiendo: “Has estado con él o no?”. Mientras se escuchaba a Mónica decir: “Qué vergüenza, qué ridículo, Carlos, que ridículo”.

Cuando Miriam contestó a Carlos que no era cierto que hubiera estado con otra persona, Carlos le dijo: “¿No? Vale, señor, no ha tenido relaciones íntimas, entonces habrá que hablar con ese señor a ver por qué dice eso”.

Carlos desvela que por el conflicto entre ellas dos, su hija no le habla

La exnovia de Carlos le increpó que “en su relación ha habido un problema porque ha sido de tres todo el tiempo”. Pero el presentador lo desmentía: “Eso es mentira, yo con Mónica he hablado una vez por la niña, que te insultaba y tú a ella”. A lo que Mónica decía: “Y tú Carlos”.

Sin embargo, Carlos seguía centrado en su conversación con Miriam: “Que te decía yo, olvídate y ¿qué ha pasado? Que hemos conseguido que mi hija no me hable. He apostado por ti”. Miriam le respondía que ella también y entonces él le decía que se lo demostrara.

Mientras Mónica, les llamaba “sinvergüenzas”. “Sois tal para cual, para mi esa es mi opinión y no la voy a cambiar”. Unas palabras que no le hicieron ninguna gracia a Miriam: “Y ahora qué pasa, que tengo que convivir con esta señora y estar todo el tiempo soportándola”.

Mónica le decía en tono chulesco: “No haber entrado, haberte quedado en tu casa”, dijo mientras daba palmas. Unas palabras y gestos que hicieron saltar a Miriam: “Entro donde me da la real gana. ¿Y tú quién te crees?”. Su paisana le respondía: “¿Te crees Carlos? Sois un par de sinvergüenzas”.

Miriam a Mónica: “Eres un satanás. Vas a arder en el infierno”.

Fue entonces cuando Miriam estalló contra ella: “Eres el demonio en persona, eso es lo que eres, satanás, que eres un satanás, eso es lo que eres. Vas a arder en el infierno”. Mónica respondía: “Sinvergüenzas… Esto se va a quedar grabado tío. Cállate, que voy a contar una cosa”.

Las dos peruanas se intercambiaron unos peculiares incultos. Miriam le llamó “cabeza Bob Esponja”, mientras que Mónica le dijo que por qué no se operaba, a lo que la exnovia de Carlos le contestó con un “eres feísima”.

Las lágrimas de Mónica, puestas en duda en las redes

Un tenso reencuentro entre el trío, que luego llevó a Mónica a contarlo a sus compañeros entre lágrimas. Sin embargo sus lloros fueron muy criticados en las redes sociales donde la llamaron “mala actriz” por llorar sin lágrimas.

Para más inri, unas voces del exterior gritando: “¡Miriam ganadora!”, descoló a los concursantes que lo oyeron: Makoke, Suso, Ángel, Asraf y Mónica. Esta última trató de hacer como si no le importase mandando un mensaje a los espectadores para que se gastaran el dinero en que ella gane, no sin antes decir que ella es la que hace más imposible la convivencia. Los que más afectados se quedaron fueron Asraf y Suso, a los que no les hizo ninguna gracia lo que escucharon.