Carla Toscano (Vox), al descubierto: su edad, su familia, su dinero, sus deudas y más

Santiago Abascal, Macarena Olona, Javier Ortega Smith y el matrimonio Espinosa de los Monteros y Monasterio son quizá los más conocidos de Vox, pero no los únicos. Poco a poco, más integrantes del partido de derecha comienzan a despuntar en los medios de comunicación, para bien o para mal.

Uno de estos rostros que últimamente suena con fuerza es Carla Toscano de Balbín,una de las 14 diputadas que Vox tiene en la Cámara Baja y de la que prácticamente no se conoce nada. Lo solucionamos en las siguientes líneas.

Carla Toscano de Balbín, madrileña, 43 años

Carla Toscano nació el 14 de noviembre de 1977 en Madrid, por lo que tiene 43 años.

Licenciada en Derecho

Es licenciada en Derecho y tiene un máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español.

Una diputada polémica

Diputada de la XIII y XIV legislatura. Sus cargos públicos:

Tiene dos hijos, un niño y una niña

Carla tiene dos hijos pequeños a los que se ha referido en alguna ocasión en público: "Yo soy madre de dos hijos, y voy a cuidarles como yo considere oportuno. No estoy dispuesta a que el Gobierno me diga cómo educarles ni a que pueda venir la Policía a mi casa si no aplico la perspectiva de género", escribió en Twitter.

Asimismo, es dada a compartir fotos de ellos, pero siempre difuminándoles el rostro:

Pareja misteriosa

La faceta más personal de Carla es un misterio, pues no se sabe si está casada, divorciada o arrejuntada. Tampoco se le conoce pareja alguna.

Antifeminista orgullosa

En los últimos meses ha dado mucho de qué hablar por sus mensajes antifeministas y por encarnar la lucha de Vox contra la Ley de Violencia de Género.

"Feministas, voy a ser breve: dais asco" o "los gobiernos nos ponen cada vez más fácil suicidarnos o acabar con vidas ajenas" son algunos de los mensajes que ha publicado en su Twitter. También critica mucho a la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Señora comisaria @IreneMontero: como le dije el otro día, yo no voy a denunciar a su compañero de palacio por esta mirada. pic.twitter.com/HuBytH2366 — Carla Toscano (@eledhmel) September 23, 2020

El pasado noviembre, la diputada fue muy criticada por lucir una camiseta en la que se podía leer “feminis tears” (‘lágrimas feministas’) el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, algo que fue considerado por muchos como una falta total de respeto y empatía.

Camisetas con mensaje y rockeras

Carla es asidua a lucir camisetas con mensajes políticos y también rockeras (de Guns&Roses, AC/DC o David Bowie) que combina con faldas ajustadas, maquillaje de noche y melena suelta.

Pro Trump y católica

En su perfil personal de Instagram ella misma deja constancia de que es católica orgullosa y de su admiración y apoyo hacia Donald Trump, ya expresidente de Estados Unidos.

Amante de la poesía y de Lorca

En cuanto a sus lecturas, destaca la poesía, sobre todo textos de Emily Dickinson y Friedrich Schiller. También es una amante de Federico García Lorca.

Asturias y tabaco

También se conoce que le gusta veranear en Asturias y que fuma tabaco.

Sueldo

El sueldo de Carla Toscano estaría en torno a los 68.642,86 euros anuales. Actualmente se desconoce la cifra exacta que percibe por su cargo público.

Bienes y rentas

Lo que sí es pública es su última declaración de bienes y rentas, de 2019. En el escrito consta que tiene_