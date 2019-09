La cara oculta del comentado debut musical de Chabelita

Chabelita ha dicho adiós. La otrora estrella de realities y programas del corazón ha evolucionado en un nuevo personaje televisivo y artístico: Isa P. Un ser mediático capaz de acaparar los focos alejada de su clan de origen. Así lo demostró en su debut musical en el teatro Kapital en el que presentó su canción 'Ahora estoy mejor'.

Para poder conocer de primera mano lo sucedido, acudimos a su actuación con bajas expectativas. Sin embargo, Isa Pantoja consiguió sorprender a los asistentes con un show bastante superior al nivel mostrado en su criticado videoclip. Además, la ausencia de su familia añadió una pincelada trágica que convirtió un acontecimiento banal en un drama shakesperiano que la prensa, convertida en público, contempló con una extraña mezcla de asombro y ternura.

Isa Pantoja salió airosa del directo

Lo primero que nos sorprendió al llegar al Teatro Kapital fue la gran cantidad de medios agolpados en la puerta. Micrófonos y cámaras de todas las cadenas, incluso de aquellas que reniegan con remilgos de la prensa rosa, acudieron a la llamada de Chabelita.

En el interior del local, tuvimos que esperar más de una hora para ver como Isa P. se desenvolvía en el escenario. Para presentar la actuación, la cantante en ciernes confío en su amiga Marta Riesco, reportera de 'El Programa de Ana Rosa'.

Después de un speech copado de agradecimientos, Isa Pantoja saltó al escenario con sus dos bailarinas. Sin ser cantante ni bailarina profesional, Chabelita estuvo a la altura. Con una coreografía adecuada y voz en directo, consiguió que los asistentes bailasen (e incluso tarareasen) su single 'Ahora estoy mejor'.

La artista novel también se atrevió a cantar "a capela" acompañada por una guitarra eléctrica. Hay que decir que Isa P. contó con la ayuda del Auto-tune para modular su voz, pero no es algo que no hagan otros cantantes como Bad Gyal, Enrique Iglesias, Bad Bunny o C. Tangana.

También interpretó la versión del videoclip pic.twitter.com/nHBFWCd9FN — Gritos (@gritos_vp) September 20, 2019

La dolorosa ausencia de Isabel Pantoja y su familia

La trayectoria mediática de Chabelita podría sintetizarse en un verso de una canción de Mecano: "Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz". La hija de la tonadillera, y el tratamiento que se le ha dado en distintos programas, han acostumbrado a la audiencia a una imagen frívola, distante y siempre vinculada al escándalo. Un retrato que solo mostraba las miserias de una joven con una dura vida personal que convirtió los epítetos de la opinión pública en su modus vivendi.

Sin embargo, en la noche de su debut musical Isa Pantoja mostró su faceta más humana ante los asistentes. Al ver que su madre no se encontraba entre el público de las gradas, su rostro se humedeció con una aciaga ráfaga de lágrimas. Un llanto que evidenció la fragilidad de una joven de 23 años que, en estos momentos, se enfrenta a un absoluto desamparo familiar.

Nuestro redactor @juanig_97 ha visto de primera mano como @IsaPantojam ha abandonado entre lágrimas el escenario en la presentación de su single por la ausencia de su madre. Sin embargo, Isabel Pantoja sí ha intervenido en directo para apoyar a su sobrina Anabel en #GHVIPGala3pic.twitter.com/j3Dlh2y29r — Gritos (@gritos_vp) September 19, 2019

Así lo plasmó en su encuentro con la prensa en el que nos concedió varias declaraciones al respecto. Cuando le preguntaron por la ausencia de Isabel Pantoja, Chabelita respondió: "Cuando he salido lo primero que le he preguntado a las chicas es si había mirado mucho para arriba porque era el palco en el que iba a estar mi familia. Bueno, mi familia no, mi madre". A pesar del golpe que supone esta falta, ha dejado la puerta abierta a una reconciliación: "Si que la he extrañado, pero yo lo arreglaré con ella".

Sí estuvieron sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa'

A pesar del desplante de su familia, sus compañeros de 'El programa de Ana Rosa' sí le brindaron su apoyo en este día tan especial. Alessandro Lequio, Marta Riesco, el periodista Pepe del Real y la reportera Adriana Dorronsoro acudieron al evento para dar ánimos a Chabelita.

Este gesto evidencia la buena relación de Isa Pantoja con sus compañeros de trabajo que aplaudieron a rabiar al finalizar la actuación. Tampoco faltó su novio Asraf Beno que se deshizo en halagos hacia su pareja cuando hablamos con él: "El debut de Isa me ha parecido impresionante, la hostia, así de claro". También dedicó unas palabras a los que criticaron la canción el día que se estrenó el videoclip: "Ha hecho un directo, ha cantado a capela y ha demostrado más que muchos cantantes".

El futuro incierto de Chabelita

Este debut musical de alto contenido emocional es un capítulo más en la larga epopeya de los Pantoja, que lleva años alimentando a los medios de corazón. Sin embargo, el verdadero valor narrativo de esta saga televisiva reside en el subtexto de todos sus movimientos, en esa cara oculta que les impulsa a mediatizar cada uno de sus actos y a convertirse, en consecuencia, en continuos generadores de contenido.

Con el lanzamiento y la presentación de este single, Isa Pantoja ha demostrado que es capaz de acometer un proyecto en solitario, sin la ayuda ni el apoyo de su familia. En forma de canción de reguetón, Chabelita ha emprendido una huida hacia delante mientras, por motivos desconocidos, sus vínculos familiares se derrumban como un castillo de naipes. Después de haber matado a Frozen, Isa P. tiene la oportunidad de acabar con los fantasmas de Cantora, que la persiguen desde hace años, y de forjarse un futuro en la industria de la música o de los medios de comunicación. Porque, por mucho que insistan, nunca es tarde para aprender.