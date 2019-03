Candela Acevedo utiliza el dinero de 'GH Dúo' para someterse a una operación estética

Candela Acevedo no ha perdido el tiempo. La expareja de Antonio Tejado lleva apenas un mes fuera de la casa de Guadalix y ya ha invertido el dinero que ha ganado GH Dúo en mejorar su imagen.

Candela pasa por quirófano

La joven ha pasado por quirófano para aumentarse el pecho. Así lo ha contado ella misma a las cámara de ‘El programa de AR’ este lunes. "Pero solo me he puesto un poquito", ha reconocido.

Contesta a la madre de Tejado

También ha aprovechado para contestar a su ex suegra, después de que ésta dijese que Antonio se había bajado el caché del concurso para que "ella cobrase más".

“Es mentira. A mí nunca se me habló de dinero. Solo me conformé con lo que Antonio me dijo", ha respondido ella.