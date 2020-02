María Teresa Campos intenta olvidar a Edmundo: su cita a ciegas con un apuesto periodista

Parece que María Teresa Campos ya ha pasado página. Su polémica y comentada ruptura con Edmundo Bigote Arrocet vía mensaje de WhatsApp de finales del pasado año hizo que pasara semanas horribles. "Pensé que me daría una depresión", dijo ella misma en 'Sábado Deluxe', y dio a entender que seguía queriendo al cantante y que tenía una leve esperanza en que éste regresara.

Sin embargo, los deseos de la matriarca de las Campos, de 78 años, parece que no van a hacerse realidad, ya que Edmundo Arrocet, alias Bigote, de 70 años, no parece estar por la labor de volver con ella. Desde que éste le envió el mensaje de WhatsApp, ambos no han cruzado palabra, más que por intermediarios. Además, él se ha mantenido en silencio.

Ahora, dos meses después de la ruptura, María Teresa quiere seguir con su vida. Tanto es así que ya parece estar dispuesta a volver a enamorarse.

La cita a ciegas de Campos con un hombre

María Teresa Campos comió este sábado 22 de febrero con el periodista Emilio Javier Gómez, el presentador en Radio Inter del programa Saludable.

Se trata de un apuesto caballero que no conocía a la periodista. El encuentro fue organizado por las amigas de Campos, detalla 'Hola'.

Ambos se conocieron cuatro días antes en la inauguración de un centro de yoga en Madrid, y parece que saltó la chispa.

¿Nuevo amor?

Aunque de momento son amigos y residentes en Madrid, él compartió en Instagram una foto con María Teresa, y se refirió a ella como una mujer "vital, guapísima y entrañable cuando se encuentra a gusto".

Veremos en qué acaba esto.