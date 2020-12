"¿No os da verguënza?": las redes piden un boicot a Campofrío por su anuncio de Navidad

Campofrío dio a conocer este jueves su tradicional anuncio de Navidad en el que se 'ríe' de la muerte bajo el lema: "Disfrute en vida" después del año 2020 que hemos vivido tan complicado debido a la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, en las redes no ha sido muy bien recibido el spot. Los usuarios no ven con buenos ojos que, ante las circunstancias que estamos viviendo y las miles de muertes que está provocando la covid-19, la empresa de alimentación bromee con este tema.

Otro de los asuntos que ha causado una gran polémica e indignación es que entre los protagonistas del anuncio estén el presentador y humorista Andreu Buenafuente y el pianista británico James Rhodes, pianista preferido del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Por su parte, Enrique San Francisco (Quique) es la persona que encarna a la muerte.

Por ejemplo, el periodista y eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, ha escrito en Twitter: "Campofrío elige a Buenafuentes, Rhodes, la peor gentuza que se ríe de España y acosa a media España como héroes de Campofrío. Con su pan se lo coman. Estas Navidades comienzo mi alejamiento definitivo de la marca.

Sin embargo, hay muchos usuarios que ven "una estupidez" hacer este boicot a esta empresa que encima es española y creen que se trata de una propuesta de la derecha más radical.

¿Algo que decir @Campofrio_Corp ? ¿No os da vergüenza? — Empresario VOX 👑🇪🇸💚 (@EmpresarioVox) December 3, 2020

¡Qué triteza de país! Unos a favor del #BoicotCampofrio porque sale el 'izquierdista' James Rhodes. Los otros, porque sale el 'facha' Quique San Francisco. Si es que nos merecemos lo peor. 😟 — Alicia Verós Alegre (@aliciaveros) December 4, 2020

A ver cómo te lo cuento, Campofrío. Lo tuyo, que se lo coma este: pic.twitter.com/NNkhUoBkAq — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) December 3, 2020

Quique San Francisco encarna la muerte

También sale en el anuncio de Navidad la humorista y pareja de Buenafuente, Silvia Abril, Juan Echanove o María Galiana. Se hace un homenaje a los desaparecidos Michael Robinson, que falleció de cáncer el pasado mes de abril; a Pau Donés, que murió por la misma enfermedad en junio; y a Chiquito de la Calzada, al que se le lleva rindiendo homenaje desde que murió en 2017.

El anuncio lanza un mensaje de optimismo. "Pero es increíble, no hay día por insignificante, extraño o difícil que parezca que no merezca la pena ser vivido. Solo me queda añadir: ¡Va por vosotros!".

El spot acaba con un mensaje escrito en el que se puede leer: "Dedicado a los que se fueron y a todos los que siguen intentando cada día, disfrutar del regalo de la vida".

Las redes critican el maltrato que sufren los animales

Un año más, muchos usuarios han vuelto a recordar el maltrato que sufren los cerdos. Un reportaje de Jordi Évole mostró unas imágenes en las que se veía el estado en el que vivían los animales.

Évole y miembros de Igualdad Animal se infiltraron en una granja de la Región de Murcia para mostrar las penosas condiciones en las que estaban los animales. "En menos de un día habrá muerto", se lamentó un miembro de Igualdad Internacional al ver uno de esos cerdos que estaban agonizando con úlceras y tenían malformaciones.