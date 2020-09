La liga de fútbol española prácticamente acaba de arrancar su nueva temporada y es el momento de hacer previsiones, analizar los equipos y empezar a apoyar a tu equipo favorito. Pero no, aquí no vamos a hablar de fútbol o deporte, esta es la sección de moda y vamos a tratar lo que nos interesa que, en este caso, son las novedades que han presentado los equipos en sus equipaciones para la temporada que este mes empieza a rodar.

La mayoría de los equipos cuentan con tres equipaciones diferentes para poder elegir antes de pisar el terreno de juego. Normalmente, no son muy originales, y los patrones que siguen los diseños suelen ser similares.

La primera equipación, que será la oficial y popular, es fiel a los colores históricos del equipo y sus modificaciones de un año a otro son mínimas. Viendo las diferentes propuestas podemos determinar que existe una tendencia por elegir una segunda equipación en color negro. Finalmente, tenemos una tercera a la que se presta menos atención y en la que los diseñadores aprovechan para derrochar toda su imaginación produciendo las camisetas más llamativas y diferentes que pueden ser un acierto... o no.

Las diez camisetas más feas de la Liga española de fútbol

En Vozpópuli hemos analizado al detalle cada una de las propuestas de los equipos españoles de primera división para poder hacer un divertido ranking eligiendo las camisetas más feas que podremos ver sobre el césped durante esta temporada. Prepárate para un alarde de mal gusto, mezclas imposibles de color e inspiraciones absurdas. ¿Quién se alzará con la victoria?

10) Athletic Club de Bilbao

En el tiempo de descuento entra en el ranking la segunda equipación del Athletic de Bilbao. Se trata de una sencilla camiseta blanca con unas delgadas líneas rojas verticales que pretende ser un homenaje a la academia Lezama, lugar donde entrena la cantera del club. Esas rayas rojas representa el ascenso de los jóvenes jugadores al primer equipo.

La camiseta no es fea... sin embargo perturba la falta de equilibrio y armonía en sus líneas que se distribuyen sin ton ni son por el diseño sin ningún tipo de orden.

9) FC Barcelona

Seguimos en ascenso con una de las camisetas más polémicas de la temporada: la tercera equipación del Barça. Lo que más chirría es su color rosa pero, según sus diseñadores, tienen una explicación. Esta camiseta está inspirada en un amanecer en Barcelona, cuando el sol comienza a asomar y el cielo se tiñe de una tonalidad rosada mientras que el Mediterráneo arroja sus aguas de un color verde azulado sobre la capital catalana.

No seremos nosotros quienes critiquemos los tonos pastel en moda masculina, pero es cierto que no encaja mucho para un diseño deportivo. Su combinación con el turquesa no resulta muy ganadora, podría funcionar sólo en los ribetes pero su invasión en el escudo resulta excesiva.

8) Cádiz

La segunda camiseta del equipo gaditano pretende ser futurista pero, a juzgar por el resultado final, se queda en un futurismo retro pixelado. Nos gusta la mezcla en degradado de los diferentes tonos de azules, resulta efectiva y encaja fenomenal para la zona del pectoral. Sin embargo, la zona inferior con el estampado en cuadrícula nos recuerda más a juegos infantiles o a crucigramas y pasatiempos. Además, que los dibujos se asemejen a flechas mirando hacia abajo podría resultar de mal augurio.

7) Levante

Entramos en la zona media de la clasificación donde parece que el flúor es el pichichi de los colores. La tercera equipación del equipo valenciano se tiñe de un azul chillón, perfecto si los futbolistas tienen que jugar con niebla ya que es imposible no verlos con tremendo colorido. Quizás se guarden ese as bajo la manga, deslumbrar a sus rivales que deberían de pensar en jugar con gafas de sol si tienen que enfrentarse a este cegador atuendo.

6) Granada

La tercera equipación del equipo del Granada no tiene nada que envidiar a la anterior, al contrario, parece que se han copiado los colores. ¿Por qué el equipo andaluz merece el honor de tener un puesto más alto? La razón es que parece que no han tenido suficiente con elegir un color tan llamativo como el azul fluorescente que han decidido combinarlo con unas mangas en amarillo chillón. Todo discreción.

El equipo ha decidido bautizar a cada una de sus camisetas con un nombre y el elegido para esta ha sido el propio del club: granada. Pretende representar el futuro y la tendencia y los diseñadores se han inspirado en las frutas que dan nombre a la ciudad. Eso sí, no sabemos si será después de ser regadas con lluvia radiactiva.

5) Real Betis

La segunda camiseta del Betis se inspira en la cerámica que adorna la famosa Plaza de España de Sevilla. Además, el diseño tiene sorpresa en el interior y es que en la camiseta figuran las coordenadas del Parque de María Luisa.

Un verdadero homenaje a la ciudad... aunque, a decir verdad, no encontramos por ningún lado la identificación de la cuadrícula morada que luce el diseño con las maravillosas cerámicas que adornan todo el entorno de la plaza. El juego ajedrezado resulta un tanto mareante y el malva tampoco es de lo más favorecedor.

4) Real Valladolid

La segunda equipación del Valladolid es un diseño bicolor con una extraña mezcla entre azul marino y rosa. La idea de sus diseñadores con el degradado era simbolizar cómo se llenan paulitanamente de la pasión de los aficionados.

La idea es original, pero la ejecución se queda a medias. Parece un diseño de niños realizado con ceras de colores y la impresión excesivamente pixelada resulta inquietante. Si no te dicen la inspiración podrías pensar en arañazos o en la mítica niebla de las televisiones antiguas cuando no estaban bien sintonizadas.

3) Villareal

Pues ya hemos llegado al podium y el tercer puesto lo ocupa el equipo del Villareal gracias a su tercera equipación. La combinación de colores es muy buena y da una lección de cómo utilizar el azul flúor que tan mal hemos visto que se ha usado entre sus contricantes. Sin embargo... ¿En qué estaban pensando cuando diseñaron la zona inferior? Se trata de una especie de garabatos infantiles a los que no encontramos un significado lógico más allá de que la impresora se les haya quedado sin tinta. Los lectores de una cierta edad seguro que se han teletransportado a su infancia y al mítico Telesketch.

2) Real Madrid

¡Lo sentimos madridistas! Pero esta vez tenéis que consolaros con un segundo puesto gracias, o por culpa, de la tercera camiseta del Real Madrid. Se trata de un diseño inspirado en la azulejeria urbana de la capital de España. Más de 35 años viviendo en Madrid y no logro recordar azulejos de este estilo en la ciudad... ¿Alguien puede decirme si adornan las calles de Valdebebas?

El toque oscuro pretende conseguir una camiseta más elegante que sus hermanas mayores, pero el resultado es un diseño tétrico que recuerda más a los dibujos tapiceros de los papeles pintados de la casa de los abuelos.

1) Real Betis

El equipo sevillano no sólo ha conseguido meterse en nuestro ranking con dos de sus tres camisetas, sino que con la de su tercera equipación logra alzarse con la victoria absoluta. Se trata de un diseño bicolor en blanco y gris separada por una línea verde. No, no es la línea de contagio por coronavirus de los sevillanos. Se trata de la silueta del río Guadalquivir, al que los romanos llamaban Betis, desde su nacimiento en la Sierra de Cazorla hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda. Para remate, un punto señala el punto exacto de Sevilla en el curso del río.

La inspiración es muy buena pero no se identifica bien en la camiseta si no te la explican. Además, el gris y el blanco resulta una mezcla bastante insulsa. ¿Hacía un día nublado en la capital andaluza ese día? Ya lo sabes: "la lluvia en Sevilla es una maravilla".

¿Conforme con nuestro ranking? ¿Cuál es la camiseta que te parece más horrorosa de esta temporada? ¿A qué equipo le reservarías el honorable primer puesto?