Esta es la camisa del futuro que todo el mundo quiere tener

El que piense que en moda ya está todo inventado, se equivoca. La moda va más allá de las tendencias y las inspiraciones, es un sector en una continua renovación. Hoy podríamos decir que las perspectivas de la innovación por parte de las marcas tienen un doble fin: por un lado la búsqueda de prendas que nos hagan más cómodo el día a día y, por el otro, un respeto absoluto con el medio ambiente.

Con estos avances tecnológicos hemos visto en los últimos años llegar los tejidos que no se arrugan y que no necesitan plancha o las prendas transpirables. La última novedad son las camisas wellness, (bienestar en inglés) que están realizadas con partículas de biocerámica que reducen el cansancio y rebajan el estrés.

Reduce el cansancio y el estrés

Esta camisa es un invento made in Spain que ha nacido de la mano de la firma Sepiia. Según asegura Federico Sáinz, CEO de la firma, a la agencia EFE: "Las partículas biocerámicas de la camisa wellness absorben el calor del cuerpo y lo convierten en rayos infrarrojos que dilatan los capilares sanguíneos, lo que permite que la sangre fluya mejor, aportando mayor oxigenación al cuerpo y ayudando a reducir el cansancio y rebajar el estrés".

Hace que te sientas mejor

Este revolucionario tejido no es algo nuevo, hasta ahora ya se ha aplicado en otros campos del textil como la ropa de los deportistas de élite que lo usan para mejorar su rendimiento o en ropa de cama para conseguir mejorar el descanso y el sueño. En resumen: "Hace que te sientas mejor" añade el CEO de Sepiia, ingeniero técnico industrial con formación en diseño de moda y máster en ingeniería textil.

No se mancha

Una de las cosas que más llaman la atención de este tipo de prendas es cómo repelen las manchas. Nos lo explica el director de la compañía: “Estas prendas son resistente a las manchas gracias a un tratamiento inspirado en la flor de loto, que crea una determinada tensión superficial en la prenda, suficiente para conseguir que las salsas, líquidos y otras sustancias se deslicen sin ser absorbidos por el tejido, ni ensuciarlo”, explica Sainz. “Si se sacude o se inclina la prenda, el líquido desaparece de la ropa sin dejar rastro”.

No se arruga

Según su fabricante, esta prenda también resiste las arrugas debido a su estructura textil y a su fibra especial. No pienses que sólo es una ventaja durante su uso, evitando las antiestéticas arrugas de la espalda al contacto con los respaldos o en la parte delantera al cruzar los brazos, sino sobre todo después de ser lavadas ya que no precisan plancha.

Transpira, evita olores y manchas de sudor

Las fibras utilizadas llevan en su interior miles de partículas microscópicas de plata que actúan sobre las bacterias que causan el mal olor. “Además cuentan con una composición que logran que el tejido se seque rápidamente sin dejar marcas de sudor perceptibles" Evitando así las odiadas manchas de sudor bajo las axilas.

Esta óptima transpiración y el secado rápido de las prendas se logra mediante un hilo propio y “único” formado por 47 microhilos con microcanales superficiales que facilitan el transporte del aire y la humedad.

Es ecológica

La conciencia por el cuidado del planeta no sólo está presente en la fabricación de la prenda, trabajando con proveedores que poseen la etiqueta ecológica que les identifica como producción sostenible, sino que se fija la atención en todo el ciclo de vida que va a tener la camisa. Se trata de una prenda que necesita muchos menos cuidados a los que estamos acostumbrados. No necesita planchado ni tantos lavados con el consiguiente reducción de energía, agua y productos químicos. "Menos cuidados durante su uso, menos residuos para el Planeta".

El equipo ha incluido en la camisa dos nuevos tejidos que colaboran con la sostenibilidad del planeta. El primero es un tejido antipolvo, aplicado en cuello y puños, "con el fin de que la camisa se ensucie menos y así se lave menos". El segundo es un tejido transpirable, "que mejora la transpiración corporal, evita olores y también lavados".

El respeto por el ecosistema no termina cuando la camisa pase a mejor vida. El material de las prendas inteligentes es poliéster antibacteriano 100 % reciclable, de modo que cuando la camisa completa su ciclo vital puede tener una segunda vida al ser reciclada.

Estiliza la silueta

Pero no todo es la parte técnica, cuando hablamos de una prenda de ropa también es importante su diseño. La camisa wellness cuenta con un patron slim con costuras delanteras que estilizan la figura y mejoran el aspecto físico. La podemos encontrar en tres versiones de color: blanco, celeste y negro, y a un precio para nada desorbitado ya que podemos comprarlas desde los 75€.

Esta nueva prenda es la última en llegar a la familia de Sepiia sumándose a la línea de camisas, polos y camisetas de alta tecnología que no se manchan, no se arrugan y no generan olores, además de ser elásticas y transpirables.

¿Qué nos depara el futuro?

Si ya es posible usar una camisa que nos reduce el estrés, esto no es más que el principio. Según asegura Federico Sáinz "iremos viendo materiales textiles cada vez más inteligentes, que cuando haga frío nos den calor y a la inversa, nos refresquen cuando suban las temperaturas. También los habrá que se adapten a nuestro cuerpo, o que cambien ante determinados impulsos”.

La digitalización es uno de las claves en la moda del mañana. En los próximos años veremos muchas prendas que innovarán en este sentido. ¿A dónde podemos llegar? En un futuro cercano nos encontraremos con prendas que cambien de color o que con su uso ayudemos al medio ambiente limpiando el aire de elementos contaminantes mientras las llevemos puestas.