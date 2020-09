Camilo Sesto, 'el alma herida' que perdió la virginidad con una prostituta

Camilo Sesto ha sido uno de los cantantes melódicos más importantes de nuestro país hasta que llegaron sus problemas de salud y casi tuvo que retirarse definitivamente. Lleno de contradicciones, posiblemente fue una persona infeliz y víctima de sus propias servidumbres.

Nació el 16 de septiembre de 1942 en Alcoy (Alicante) yllegó al estrellato cuando fue elegido para protagonizar la versión española del musical Jesucristo Superstar, el gran éxito de Andrew Lloyd-Webber de la ópera rock. A partir de ese momento, el artista dio paso al ídoloy se convirtió en un personaje del papel couché lleno de especulaciones y rumores.

Camilo Sesto y su primera vez

Hormigas blancas ha rescatado una entrevista del artista con Lecturas en la que desveló cómo perdió la virginidad. El cantante, que no se cortó ni un pelo en responder sinceramente sobre sus intimidades, reveló que su primera vez fue en Valencia con una prostituta.

Pero no solo eso, el intérprete de Mola mazo aseguró que la profesional había quedado tan encantada con sus dotes y a él le había gustado tanto aquel momento que volvió al día siguiente para volver a tener relaciones sexuales con otra de las chicas del burdel.

Además, Camilo tenía fama de tener un miembro viril descomunal, algo de lo que fardaba constantemente con su círculo más cercano. "A Camilo le encantaba hablar de sexo y estaba muy bien dotado porque yo se la vi", ha expresado Jesús Mariñas en el programa de Mediaset.

De hecho, algunos periodistas y colaboradores de televisión, como por ejemplo Alessandro Lequio, aseguraron que el cantante tenía fotocopias de su pene y que las iba repartiendo cuando le entrevistaban." Cuando le robaron en casa, fui a hacerle unas preguntas y me la enseñó. Me puse tan nervioso que le dije 'enhorabuena'", dijo en 2013 el ex de Ana Obregón en El programa de Ana Rosa.

Un hijo no deseado

Camilo Sesto tuvo un hijo con Lourdes Ornelas, pareja con la que nunca se casó y con la que mantuvo una relación turbia y llena de altibajos. Ella ha confesado en alguna ocasión que su relación con el cantante fue únicamente por interés: a él le convenía tener un hijo y a ella le venía bien prestarse al intercambio, aunque parece que realmente el cantante no estaba muy por la labor de tenerlo.

"Nunca quiso tener ese hijo. Me lo dijo. Se enfadó con ella porque no lo quería y lo conoció cuatro meses después de nacer", ha explicado en Hormigas blancasAndrea Broston, quien fuera pareja del cantante durante diez años. "Sé que no quería ser padre porque yo me quedé embarazada y lo perdí. Me caí por las escaleras y tuve un abordo. Cuando se lo conté, me miró y me dijo 'porque tú lo digas', como diciendo que no se lo creía", ha añadido.