El cambio radical de Valeria Quer tras realizarse varias operaciones de estética.

Valeria Quer, hermana de la joven Diana Quer que fue asesinada por 'El Chicle', ya estrenó el año 2020 con un cambio de look, cortándose su larga melena negra y ahora nos ha puesto una vez más al día de sus transformaciones físicas a través de las redes sociales.

La joven se ha sometido a dos operaciones de cirugía estética, un aumento de pecho y una liposucción. La hija de Juan Carlos Quer y Diana López Pinel ha mostrado el resultado a través de Instagram donde ha publicado varias fotos de cómo ha quedado.

En una de las publicaciones ha colgado una foto de un plano de medio cuerpo junto a la frase: “Muñequita recién salida de fábrica”, junto al hashtag “postoperatorio”.

Ver esta publicación en Instagram Muñequita recién salida de fábrica #postoperatorio Una publicación compartida de Valeria (@valeriaaquer_) el 31 Ene, 2020 a las 4:21 PST

Se trata de una imagen muy alejada a la que vimos el pasado mes de octubre -demacrada y con rastas-, cuando protagonizó un altercado con su madre a la puerta de los juzgados de Pozuelo de Alarcón después de que esta acusara a su exmarido de "maltratador" tras haberla golpeado e intentar de atropellarla, según relató ante los medios. Una acusación que le llevó a ser denunciada por Juan Carlos Quer.

Después, su madre llegó a pedir a un juez que la incapacitara y queingresara en un centro de desintoxicación.

Valeria denunció ser maltratada por su exnovio

El pasado mes de diciembre, Valeria confesó también a través de las redes sociales que su exnovio es un maltratador. La joven mostró las secuelas de la paliza: un dedo roto, la mano vendada y varios arañazos por el cuerpo. "No me preguntéis qué me ha pasado en el brazo, preguntárselo a mi ex", contaba.

La hermana de Diana Quer ha aconsejado a otras mujeres a través de su ejemplo para que “el amor no les ciegue de las heridas”. “Si tienes una pareja que te pone la mano encima, te escupe y te maltrata psicológica y físicamente, no sigáis con esa persona que os amenaza con suicidarse si la dejáis", publicó en las redes sociales.