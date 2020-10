Cambio de armario: las prendas que no debes guardar porque serán tendencia

Cuando llega el frío todos tenemos una tarea que hacer en casa que es la de ponernos mano a la obra con el cambio de armario para sacar la ropa que usaremos en los próximos meses y dejar descansar las prendas que hemos utilizado durante el verano. Sólo hay unos pocos privilegiados que tengan el espacio suficiente para poder tenerlo todo a mano durante los doce meses del año, el común de los mortales tienen que dejar hibernar sus prendas veraniegas en cajas, altillos o trasteros hasta que vuelva a despuntar la primavera.

Puede ser una tarea de lo más aburrida y tediosa, pero es irrenunciable. Cuanto antes te lo quites de encima, mejor. Hay que hacerlo con cabeza y pensar bien si lo que estamos guardando no lo vamos a tener que necesitar en los próximos meses. ¿Cuántas veces has echado en falta ese vestido o camisa que recogiste con el cambio de temporada? Antes que ponerse a su búsqueda, preferimos cambiar de look o comprar otro nuevo.

Para no volver a tropezar de nuevo con esa piedra, te vamos a adelantar las prendas de verano que van a seguir estando de plena tendencia durante esta temporada para que les reserves el lugar que merecen en tu armario. Además te damos una ayuda extra desvelándote las claves para que puedas reconvertir un diseño veraniego en un outfit perfecto para los meses más fríos.

Las prendas que deben sobrevivir al cambio de armario

El otoño ya comenzó oficialmente y las nuevas colecciones llevan invadiendo las tiendas desde agosto así que ya conocemos las tendencias que van a marcar esta temporada y que necesitarás tener bien a mano. Desde Vozpópuli te señalamos un total de 15 prendas y complementos que puede que ya tengas en tu vestidor y que no necesitarás comprar para vestir con la última moda.

1) La blazer masculina

Fue la prenda de entretiempo indispensable de la temporada pasada, una blazer de estilo XXL en la que podías arriesgar con colores y estampados. Una de las tendencias más fuertes de este invierno es el estilo working girl, la mujer se viste de ejecutiva y la americana no podía abandonarla en esta apuesta.

¿Cómo adaptarla al invierno? Las pasarelas nos invitan a utilizar trajes completos, ya sea con pantalones o falda, así que lo mejor que podrías hacer es buscarle su pareja perfecta, ya sea en tu armario o en las tiendas.

2) El vestido 'babydoll'

La década de los 70 fue la elegida para marcar el curso del verano. Esta temporada no sólo no desaparece, sino que aumenta aún más su importancia y te recuerda que, o retrasas medio siglo tu armario, o no eres nadie. Una de las prendas estrella serán los vestidos babydoll, vístete de niña buena con cuellos bebé, estampados liberty y enseña mucha pierna.

¿Cómo adaptarlo al invierno? Los complementos son la clave. Puedes pasar de la sandalia a la bota alta sin despeinarte, cubrirlo con abrigos de pelo y coronarte con un sombrero de ala ancha.

3) Colores flúor

Amarillo, rosa, naranja... cualquier tono en su faceta más brillante nos valía para vestir en cualquier momento del verano. Esa inversión cegadora podemos seguir rentabilizándolo los próximos meses teniendo en cuenta que el fucsia, el rojo y el verde son los preferidos para subrayar tus outfits.

¿Cómo adaptarlos al invierno? Los colores fluorescentes encajan de maravilla con las prendas deportivas y este invierno la estética sporty se traslada, más que nunca, del gimnasio a la calle. No tendrás reparos en lucir leggins, sudaderos o tops llamativos en cualquier momento del día.

4) Animal print

¿Desde cuándo los estampados animales ejercen su dominio en nuestros armarios? Pues debes saber que todavía les queda (al menos) una temporada más de vida salvaje y que, junto con los cuadros y las flores, dominarán este invierno.

¿Cómo adaptarlo al invierno? Si tienes que decantarte por un único animal, tienes que escoger, sin ninguna duda, a la cebra. Ya venía asomando la patita durante el verano, pero la fuerte tendencia a combinar blanco y negro en los looks hace que no tengan rival en el reino animal.

5) El chaleco

Los chalecos van a pegar fuerte este invierno en cualquiera de sus posibilidades, desde el estilo más formal a los acolchados y desde las versiones con pelo hasta los realizados en punto. Así que te tienes que olvidar de guardar cualquiera de ellos porque todos tendrán su momento.

¿Cómo adaptarlo al invierno? Se trata de una prenda comodín que no conoce de estaciones pero si en verano podías utilizarlo con camisetas de tirantes o incluso como vestidos, cuando bajen las temperaturas tendrás que combinarlos con todo tipo de prendas ya que casan a la perfección hasta con vestidos o trajes.

6) Los vestido camiseros

Aunque normalmente se asocian más al verano, este tipo de vestidos seguirán estando de actualidad los próximos meses. Son muy fáciles de identificar, simplemente déjate seducir por los diseños con botonaduras, cuellos camiseros y cinturones. Son cómodos, femeninos y funcionan para todo tipo de momentos así que pueden convertirse en el vestido comodín de la temporada.

¿Cómo adaptarlos al invierno? También se complementan de maravilla con botas de caña alta pero puedes recurrir a otro aliado, las medias, jugando con colores llamativos presentes en los estampados del vestido o diseños de fantasía.

7) El vestido blanco

Hay una tendencia bien fuerte para este invierno y es convertir a la mujer en toda una reina de las nieves haciéndola vestir de cabeza a los pies de un sólo color: el blanco. La manera más sencilla (y barata) de conseguirlo es recurrir a un vestido de este color. Seguro que durante el verano has estado utilizando más de uno porque nos encanta ese tono para los meses más cálidos.

¿Cómo adaptarlo al invierno? Nunca podrás utilizarlo sólo, así que vete buscando todo tipo de prendas y complementos blancos para enfundarte en un 'total white look'. Sobre todo tendrás que encontrar alguna prenda que te abrigue como una blazer, un cardigan o una rebeca.

8) Las transparencias

Deberías de prepararte para pasar frío este invierno porque las firmas y los diseñadores no han tenido una mejor idea que elegir tejidos de transparencias como uno de los fetiches de la temporada. ¿Recuerdas el croché o el ganchillo que tanto has llevado estos meses? Pues son una opción perfecta para dejar ver piel.

¿Cómo adaptarlas al invierno? Tienes que tener claro que la lencería va a estar bien visible esta temporada así que deberías de hacerte con sujetadores, tops o braguitas en tonos neutros que combinen con tus prendas transparentes. Un conjunto íntimo negro y básico es un 'must' que siempre tienes que tener disponible.

9) Los bermudas

Destierra de tu cabeza la idea de que en otoño e invierno sólo vas a llevar pantalones largos. Los bermudas, e incluso los shorts, han decidido no tomarse vacaciones este año y seguirán trabajando durante los próximos meses para que sigas presumiendo de piernas

¿Cómo adaptarlos al invierno? Eso sí, no valdrá cualquier pantalón corto, tendrás que tener en cuenta los colores y tejidos para que no parezcas una turista despistada. ¡Ah! Si tienes uno de cuero, que sepas que será una de las prendas más codiciadas de la temporada, así que empieza a usarlo como loca.

10) El mono

Si ya has probado lo bien que sientan, seguro que es una alegría recibir la noticia de que seguirán llevándose igual (o más) que en verano. Son una alternativa a los vestidos y, si no eres da faldas, una opción sobresaliente para ir bien vestida con pantalones.

¿Cómo adaptarlos al invierno? Poco tienes que trabajar con ellos para que sigan siendo ideales en los meses de frío, sobre todo si son de manga corta o larga. Prueba a darles una nueva imagen cambiándoles el cinturón y parecerán de estreno.

11) Las faldas largas

Si los pantalones cortos van a mantenerse durante el invierno, las minifaldas no van a correr la misma suerte, ese espacio que nos dejan libre para las nuevas colecciones. Las faldas que más se van a llevar superan siempre la rodilla ya que serán de estilo lápiz y, sobre todo, faldas largas a la altura de la espinilla o los tobillos.

¿Cómo adaptarlas al invierno? No tenemos que hacer deberes de ningún tipo y es que se llevan las faldas largas hasta de aspecto veraniego con colores y estampados claros. Además aceptan cualquier tipo de calzado, incluso botines o sneakers.

12) El cuero

El tejido estrella del invierno, grábatelo. Su reinado va a ser tan fuerte que supera los armarios de la mujer y los hombres también se verán invadidos por este tejido hasta marzo. Da igual la prenda o el complemento que sea, de un vestido al bolso, de unas botas al pantalón... todo el cuero es tendencia esta temporada.

¿Cómo adaptarlo al invierno? No pienses que el cuero sólo da para una cazadora, lo vas a comprobar muy pronto. Los vestidos ajustados, como si fueran tu segunda piel, serán un básico. Para poder usarlos durante todo este tiempo, recurre a utilizar camisas debajo de ellos y convertirlos en una especia de pichi setentero.

13) Las mangas abullonadas

Los volúmenes XXL también se resisten a abandonarnos. La novedad serán las faldas mega infladas que parecen sacadas de otros siglos, pero se mantienen unas de nuestras mejores amigas del verano como son las mangas abullonadas en cualquiera de sus larguras.

¿Cómo adaptarlas al invierno? Piensa que pueden ser igual de efectivas en tops que en vestidos y dalas el protagonismo que se merecen. Para conseguir darles un efecto aún más voluminoso, combínalas con prendas súper ajustadas.

14) El minibolso

¿Todavía no tienes en tu armario un bolso minúsculo? La moda te da la oportunidad de redimirte de tu pecado y hacerte con uno a lo largo del invierno porque esta tendencia, que roza lo ridículo, ha tardado tanto en calar en el street style que se mantiene por más tiempo de lo necesario.

¿Cómo adaptarlo al invierno? No lo veas como un bolso normal, es un accesorio que va a tener más de estético que de útil. Por eso, lo mejor que puedes hacer es verlo como una nueva pieza de bisutería y no dejar de usar otro bolso de tamaño normal a la vez.

15) Los zapatos de salón

Los salones, o stilettos, son uno de los calzados indispensables en el zapatero de la mujer. Te pueden acompañar tanto de camino a la oficina como a un evento especial así que tienes que seguir manteniéndolos a mano los próximos meses y no te pueden faltar en colores como negro, blanco o 'nude'.

¿Cómo adaptarlos al invierno? La moda se ha vuelto tan generosa que hasta te deja lucirlos con calcetines divertidos o de estilo infantil. Además te adelantamos que se van a llevar en todo tipo de tacones, incluso aquellos de unos pocos centímetros, así que la altura no te va a suponer una excusa para no usarlos.

¿Preparada para enfrentarte al cambio de armario? Además este listado te puede servir como una lista de prendas imprescindibles para afrontar los próximos seis meses que tenemos a la vista y comprobar si tienes las provisiones necesarias o se hace necesaria una ruta de shopping.