Los calcetines son el complemento sorpresa del verano (se llevan hasta con sandalias)

Si existía una regla infranqueable en la moda era la de combinar sandalias con calcetines. Esta norma se aprendía en primer curso de tendencias y era merecedora de suspenso hortera al momento. ¿Pero no están acaso las reglas creadas para ser cuestionadas en algún momento? En los últimos años los diseñadores han empezado a poner en duda esta prohibición estética culminando este verano con un sinfín de propuestas en las pasarelas.

A pesar de los esfuerzos de las firmas, parecía que el gran público no llegaba a convencerse del cambio y seguían viendo esta combinación como algo propio de los turistas extranjeros en Mallorca o Benidorm. Con lo que nadie contaba es que, antes de que llegase el verano, el planeta se iba a ver obligado a confinarse en sus casas donde todos íbamos a comprobar de primera mano lo cómodo que era utilizar calcetines con sandalias. Además, con la rutina de verlo a diario, íbamos a ir perdiendo los prejuicios a esa extraña pareja hasta llegar a aceptarla como algo chic.

No podemos pensar que esta combinación es lo más novedoso que existe. La verdad es que los romanos ya utilizaban calcetines con sus famosas sandalias romanas (de tendencia también este verano) hace más de dos milenios. En su caso no lo hacían por estética, o eso creemos, sino por funcionalidad. Con los calcetines se evitaban las rozaduras y el frío en las grandes campañas militares y, tanto las rozaduras como el frío, siguen existiendo en el siglo XXI. ¿Será el 2020 el año definitivo del cambio?

Los orígenes de la tendencia de los calcetines

Como cualquier otra moda, la fiebre de los calcetines comienza en lo más top del universo fashionista que son las pasarelas. Si hay una firma que ha apostado por ellos, esa es Prada. Su causa pro-calcetines comenzó hace una década y cada dos años los reivindica en sus desfiles. En 2011 apostaba por diseños en blanco combinados con zapatos negros, en 2015 por las rayas combinadas con zuecos y sandalias y en 2018 por un estilo deportivo de estética running. Era cuestión de tiempo que sus colegas se sumaran y para este verano la oferta en pasarela ha aumentado de manera espectacular con todo tipo de diseños, desde modelos unisex hasta estampados retro pasando por la imagen más romántica de calcetines blancos con encajes y bordados.

Para que la tendencia siguiera cuajando había que superar el siguiente nivel. Este es el momento de la prensa que selecciona y reinterpreta las tendencias vistas en pasarela para hacérselas llegar a sus lectoras. Este trabajo coincide con el de las celebrities e influencers que son las primeras privilegiadas en poder elegir y estrenar las colecciones de las marcas. En febrero, cuando el Coronavirus aún no había llegado a nuestras vidas, la prensa y las VIPs comenzaron a declararse seguidoras de lucir todo tipo de calcetines con sandalias y zapatos. Una de las pioneras fue Alexa Chung que convertía visualmente unos zapatos de charol negros de punta cuadrada en unos botines gracias a la combinación de unos altos calcetines del mismo color.

Ahora es el momento de comprobar que la tendencia ha calado más allá de las pasarelas y los profesionales y ha llegado a la calle. Si el cambio no se da este verano, quizás tengamos que esperar un par de años a que Prada vuelva a reivindicarlos en sus desfiles.

Los calcetines del verano 2020

Si quieres ser una adelantada (o adelantado) a la tendencia, no puedes esperar más tiempo a sumarte a ella si es que no lo has hecho ya. Lo que tienes que tener en cuenta es que no vale cualquier calcetín, por eso desde Vozpópuli te hemos preparado un manual rápido y sencillo para que sepas cuáles son los que va a arrasar y cómo debes de combinarlos para lograr un resultado ganador.

Los más deportistas

Una de las imágenes más importantes que van a tener los calcetines este verano son su lado athleisure, es decir, su cara más deportiva. No pienses que sólo van combinados con zapatillas, que también, sino que se pueden mezclar con otro tipo de calzado como sandalias de tacón, zapatos planos de estilo college o unas ugly shoes.

¿Quién no ha pensado en gastarse 100€ en un par de calcetines?

Lo bueno que tenemos con este tendencia es que no necesita de un gran desembolso económico que arruine nuestros bolsillos aunque, si eres de gustos caros, debes de saber que los calcetines de firmas como Balenciaga o Chanel no paran de verse en los perfiles de Instagram de las influencers más top. ¿Quién no ha pensado en gastarse en torno a 100€ en un par de calcetines?

Los blancos de los 90´s

Quienes hayan vivido las décadas de los ochenta y los noventa recordarán seguro los calcetines que marcaron la época: blancos, deportivos, altos y con un par de rayas de colores en la parte superior. Pues esos mismos modelos vuelven a estar de actualidad este verano porque vamos a pasar de llevarlos ocultos (y sólo cuando no quedaban otros en el cajón) a lucirlos con orgullo a la vista de todos.

A pesar del calor, tendrás que elegir modelos que lleguen a la altura media del gemelo. Podrás recuperar las marcas deportivas de siempre, como Nike, Reebok, Fila o Adidas, o apostar por la revisión de las grandes firmas como Gucci. Los podrás combinar con todo tipo de zapatillas deportivas, pero debes saber que la tendencia máxima es utilizarlos con zapatos formales de suela gruesa al más puro estilo Michael Jackson.

Los calcetines altos

Después de acostumbrarnos a llevar calcetines tobilleros durante los últimos veranos, incluso los pinkies invisibles a la vista de todos, tenemos que cambiar por completo nuestra gama de calcetines porque ahora la tendencia es a llevarlos (muy) altos, con aspecto deportivo y efecto canalé.

Ver esta publicación en Instagram ǝsoɹ uǝ ǝıʌ ɐl @palomospain #palomospain Una publicación compartida de Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo) el 19 Abr, 2020 a las 6:39 PDT

Lo bueno de este tipo de calcetines es que son muy versátiles, y este verano aún más ya que puedes acompañarlos con todo tipo de estilismos. Por supuesto, son perfectos para hacer deporte, las zapatillas siempre serán su compañera ideal aunque el único ejercicio que hagas sea ir de shopping o de terrazas. Pero esta vez también pueden ir acompañando a vestidos largos y fluidos o faldas midi o entubadas.

Calcetines con transparencias

Si no te convence el uso de los calcetines porque piensas que pueden darte mucho calor, siempre puedes recurrir a la tendencia de las transparencias. Estos modelos son muy aptos para las altas temperaturas y puedes encontrar originales diseños con perlas, lunares o brillos que harán subir el caché de tus pasos.

Para vestir de niña buena

Aunque no lo creas, añadir unos calcetines cortos, blancos y calados a cualquiera de tus outfitspuede marcar la diferencia entre ir vestida e ir dando una lección de estilo. Una prenda tan sencilla (y barata) es capaz de transformar por completo un vestido largo, un traje de chaqueta o un look denim.

En cuanto nos hagas casa, venzas tus reservas y lo pruebes, romperás el miedo a sumarte a esta tendencia y buscarás como una loca más modelos en las tiendas porque no podrás vivir sin ellos.

Imprescindibles también para ellos

Las pasarelas masculinas se han puesto de acuerdo para aupar los calcetines de cara a este verano demostrando que la tendencia no será sólo cosa de mujeres. Se han podido ver en las semanas de la moda de las principales capitales de la moda como París, Milán o Nueva York así que pueden servirte de perfecta inspiración para saber cómo utilizarlos.

Bottega Veneta apuesta por calcetines negros, un básico en el cajón de la ropa interior pero que combinados con bermudas cogen un protagonismo no conocido hasta ahora. Lo mejor es elegir diseños de algodón fino y efecto canalé pero no caer en los clásicos ejecutivos que pueden transparentar la piel.

Dior se alista en el bando contrario ya que sus diseños abogan por el uso de los tonos pastel, sobre todo el rosa, para envolver nuestros pies este verano. Este tipo de colores empolvados son una tendencia absoluta en los armarios masculinos de la temporada así que los calcetines no podían quedarse fuera de la moda.

Pero no todo van a ser colores lisos, Dsquared2 prefiere darle más vida a los calcetines y lo hace recurriendo a tejidos jaspeados. Como alternativa más divertida podemos jugar también con diseños con microestampados pequeños que no llamen demasiado la atención.

¿Convencido para no dejar de lado los calcetines hasta el otoño? ¿Serás capaz de arriesgarte a combinarlos con sandalias?